”Biz Malatyasporuz, Kaybetmeyeceğiz..”

Malatyaspor, Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile İnönü Stadı’nda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlerken, Teknik Direktör Hayati Palancı iddialı konuştu ve “Kaybetme lüksümüz yok.”dedi.

Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşma ile ilgili son hazırlıklarını Cuma günü akşama doğru yaptığı antrenmanla tamamlayan Malatyaspor’da, tüm planlar kazanmak üzerine kuruldu.

Sakat olan İlhan Var ile transfer görüşmeleri için ülkesine giden Çek futbolcu Senkerik dışındaki futbolcuların tamamının antrenmana katıldıkları belirtilirken, Effa’nın durumunun iyi olduğu, görev verilmesi halinde oynayabileceği belirdildi.

Malatyaspor Teknik Direktörü Hayati Palancı, şampiyonluk mücadelesinde, iç sahada maç kaybetme lükslerinin olmadığını, bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u yenmeyi hedeflediklerini, rakiplerinin güçlü bir kadrosunun bulunduğunu, maçın kolay geçmeyeceğini, ancak kazanan taraf olacaklarını söyledi. Palancı, “Kazanacağız.. Kazanmak için herşeyi yapacağız..” derken, bu maça göre kadro çıkaracaklarını sözlerine ekledi.

Karşılaşmanın D Spor kanalından naklen yayınlanacak olması nedeniyle bilet satışlarına ilginin az olduğunu belirten yöneticiler ise, taraftarlara maça gelmeleri çağrısında bulundular.

Bu arada, geçtiğimiz sezon devre arasından itibaren Malatyaspor forması giyen ve bu sezon başında İstanbul B.Şehir Belediyespor’a transfer olan Sertan Eser’in sarı kart cezası nedeniyle, Malatyaspor karşısında takımında yeralamayacağı belirtildi.

Öte yandan, transfer görüşmeleri için ülkesinde bulunan Çek oyuncu Senkerik’in, Slavya Prag takımına kiralık verilmesine ilişkin girişimlerin sonuçsuz kaldığı, bu ülkede transfer süresinin dolması ve federasyondan özel izin alınamaması nedeniyle Senkerik’in Malatya’ya döneceği öğrenildi.