Malatya Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca ve bazı mahalle muhtarları, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Başkan Gürkan, muhtarların Katılımcı Belediyecilik anlayışının vazgeçilmez unsurları olduğunu söyledi.

Malatya Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca ve bazı mahalle muhtarları, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın hayırlı olması temennisinde bulundu. Burada konuşan Malatya Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca, Malatya’ya önemli bir eserin kazandırıldığını belirterek, “Bugün başkanımızı ziyaret amaçlı buradayız. Bu yapılan şaheser binanın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Kendisi önemli projelere imza atıyor. Kendisini bu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde kendisi başarılı çalışmalarından dolayı ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Kayseri’de kendisine tevdi edilen ödülden dolayı şahsım ve derneğim adına kendisini tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz muhtarları önemsiyoruz. Demokrasiyi bir nehir olarak nitelendirirsek, muhtarlarımızı bu nehri besleyen kolları olarak nitelendiriyoruz. Yani muhtarlar olmazsa demokrasinin tekamül etmesi, temayüz etmesi söz konusu olmaz. Kaldı ki biz belediyecilik anlayışı içerisinde olmazsa olmazlarımızdan birisi de katılımcı belediyecilik anlayışıdır. Bu anlayış içinde sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, sendikalarımız, seçilmiş muhtarlarımızla şehrin yönünü, yolunu belirleme noktasında yaptığımız istişareler bizim yol haritamızı ve yön pusulamızı oluşturmaktadır. Bu anlamda muhtarlarımızın sahada olması hasebiyle hep faydalandık ve buna devam edeceğiz. Şehrimizi şekillendirirken, şehrimize yön verirken ve şehrin önceliklerini belirlerken muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizim için anlamlı ve manidar oldu. Ben muhtarlarla yakın çalışmaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bugün burada kendilerini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Bülten