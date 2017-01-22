“Biz Oralarda Türkiye’nin Güvenliği İçin Varız”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç’in ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Bakan Tüfenkci, şehidin babası Fethi ve annesi Hülya Bilgiç ile yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin babası Fethi ve annesi Hülya Bilgiç ile sohbet eden Tüfenkci, şehitliğin ölümlerin en güzeli olduğunu ifade etti.

Tüfenkci, “Hepimizin gururu. Vatanın bekası için, bu millet için geçmişte canlarını verenler bu vatanı bize emanet bıraktıysa bu mücadelede canlarını verenler, çocuklarını, torunlarını vatana emanet bırakacaklar. Biz oralarda Türkiye’nin güvenliği için varız. Yoksa bizim oradaki topraklarda, zenginliklerde gözümüz yok. Sadece ve sadece Türkiye’nin güvenliğini sağlama noktasında oradayız. Çünkü oralar terör yuvası haline geldi. Oradaki unsurlar Türkiye’nin her yerinde eylemler yaparak Türk milletinin canını, malını hedef alıyor. Dolayısıyla bizim mücadelemiz bu. Onlar görevlerini yaptı. Bundan sonrası sizlere bizlere düşüyor. Yaralanan askerleri ziyaret ettim. Orada birebir şeyler yok, kalleşçe saldırılar var” ifadelerini kullandı.

Şehidin annesi Hülya Bilgiç, oğlunu izne çağırdığını ancak izne gelmediğini ifade ederek, “Sürekli izne gel diyordum. O da ‘kesinlikle gelmem’ diyordu. ‘Düşman orada çatışırken ben burada yatmam’ diyordu. Oğlum bana hiç çatışmada olduğunu söylemiyordu. ‘Devlet bize bakıyor. Tepki tepsi baklava gönderiyor. Kilo aldık, ben iyiyim anne’ diyordu” dedi.

Baba Fethi Bilgiç ise oğlunun sonuna kadar teröristlerle mücadele ettiğini belirterek, “Vatan sağ olsun. Allah kuvvet, metanet, cesaret versin. Onlar sayesinde biz rahatız. Arkadaşları, komutanları da buraya geldi. Hepsi aynı şevkteler, azimdeler, onu gördüm” diye konuştu.

Taziye ziyaretine Bakan Tüfenkci ile birlikte Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da katıldı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com