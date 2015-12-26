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Malatya Haber -

”Biz Seçime Hazırız..”

”Biz Seçime Hazırız..”
  • 26.12.2015
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Anavatan Partisi Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan, büyük kriz olmadığı müddetçe hükümetin erken seçime gitmeyeceğini söyledi.

Akrabası Yargıtay üyesi Yusuf Kenan Doğan’ın annesi Yeter Doğan’ın vefatı nedeniyle taziyede bulunmak üzere Malatya’ya gelen Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan, partinin Malatya il binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Malatya İl Başkanı Soner Gökçe ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bulgurlu hazır bulundu. Yaklaşık 3 ay önce CHP’den istifa ederek Anavatan Partisi’ne geçtiğini hatırlatan Hüseyin Özcan, “Dünyaya bakış ve yönetim anlayışı nedeniyle CHP’den ayrılıp Anavatan’a geçtim” dedi.

AB’ye teslim olmakla suçladığı hükümeti eleştiren Özcan, “Ülkede tarımı ve hayvancılığı bitirdi. Son olarak da köylünün tavuk ve yumurtalarını ellerinden aldılar. Sıra sütlerinde. Zaten, pancar ve tütüncülük ülkemizde yok edildi” şeklinde konuştu.

Büyük kriz olmadığı müddetçe hükümetin erken seçime gitmeyeceğini söyleyen Hüseyin Özcan, “Biz Anavatan olarak her zaman seçime hazırız. Türkiye’yi bu hükümetten daha iyi yönetmeye talibiz. Seçimden korkmuyoruz, hodri meydan diyoruz. Kimsesizlerin ve dürüst yönetimin sesi olacağız” dedi.

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