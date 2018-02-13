AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Amacımız sorunlara neşter vurup, vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları çözmek” dedi.

Milletvekili Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Merkez Beydağı Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Şahin, TOKİ bölgesini her zaman ziyaret ettiklerini belirterek, “Sahada bir uygulama yapıyoruz. Kentsel dönüşümle alakalı TOKİ bölgesinde şuanda Beydağı’nın yamaçlarında yer alan Fırat, Beydağı Mahallesinde geçmişte bir düzenleme yapılmaya gayret gösterildi. Cumhurbaşkanımızın da özellikle Malatya için, diğer illerde fiyat tespiti yapılırken yüzde 40 daha aşağısını vatandaşımıza verecek. Bu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin gerçekten Malatya’ya olan bir armağanıydı” dedi.

Bölgede 74 tane tapu tahsis belgesi olmasına karşın tapularını alamayan vatandaşların olduğunu anımsatan Şahin, “Geçmişte bununla ilgili bir kanun teklifi verdim. Bununla ilgili belirli bir mesafe aldık. Bütün bakanlıkları yazıldı, takip ettik ve son noktaya yaklaştığımız anda bu bölgede arkadaşlarımız geldi, bende Milli Emlak Genel Müdürü’ne gittim ve toplantı yapıldı. 74 vatandaşımızın tapu tahsis belgesi maalesef kabul görmezken, gerekli düzenlemeyi yaptık ve vatandaşlarımız o çileden kurtuldu. Hak sahipleri, hak sahibi olarak kabul gördüler. Geçenlerde bölgede bu tür bir sıkıntı olduğu yine bize iletildi. Talepleri dinledik. Muhtarımızın verdiği bilgilerle TOKİ’den yetkili ile görüştük. Komisyon oluşturuldu, talebi ilettik. Karşılıklı anlaştılar, konuştular, lokal olarak imar uygulamasının uygulanmasını isteyen arkadaşlarımıza uygulayalım dediler. Son noktaya geldiler. Büyükşehir ile bir araya gelip, bunu netleştirecekler. Uygulamaya girer mi girmez mi bu tarafların yapacağı bir şey ama biz sorunlardan hiç kaçmadık. Siyaset kurumu isek muhalefet milletvekili gibi milletimizin yarasını deşip, onları bağırtıp çağırtalım, ondan sonra hiçbir çözüm bulmadan bırakıp gidelim, kalben kendimizi rahat hissettiğimizi zannedelim, bizde öyle bir şey olmaz. Biz iktidar partisiyiz, çözüm noktasındayız. Vatandaşımızın evinde kabı da kaybolsa, iktidarın mutlaka buna çözüm bulması lazım. sokağında çukur olsa, altyapıda patlama olsa bunu iktidar milletvekillerine ve belediye başkanlarına söylemek zorundalar. Bende iktidarın milletvekili olarak TOKİ’ye birçok kez geldik, vatandaşlarımızın taleplerini alıp ilgili yerlerle paylaşıp, yapılması gerekenlerle ilgili aracı kurum olduk. Amacımız sorunlara neşter vurup, vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları çözmek. Biz, vatandaşımızın lehine çözüm üretmek için buradayız” şeklinde konuştu.

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