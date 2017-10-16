“Biz Sözümüzü Tuttuk, Onlar Tutmadı”

Hekimhan ilçesine yapılması planlanan maden işleme tesisinden vazgeçilmesi nedeniyle Hekimhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri, madenin ilçede işletilmesini istedi.

Hekimhan Öğretmenevi’nde düzenlenen istişare toplantısında STK temsilcileri, demir madeni işleme tesisinden vazgeçilmesi nedeniyle ilçede çıkartılan madenin Sivas’ın Divriği ilçesinde işletildiğini söyleyerek, madenin ilçede işletilmesini istedi.

Toplantıda konuşan Hekimhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kaya Günay, ilçede çıkartılan demir madenine sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, “Bu konuda halkımızı bilinçlendirmemiz lazım. Bu madenin orada işletilmesi Hekimhan’ı bitirir. Hekimhan’da 1,5 milyar ton maden var, bugünün şartlarıyla en 5 asır sürecek maden var. Şu an Hekimhan mülteci durumuna düştü. Kendi yeraltı kaynaklarımıza sahip çıkamıyoruz. Maden bizim işimizdi, maden bizim aşımızdı” ifadelerini kullandı.

Hasançelebi Belediyesi eski Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım ise, “Bize ‘Bu tesisi kuracağız, burada 650 kişi sahada ve idari personele olmak üzere toplam bin kişi çalışacak’ dediler. İnsanlar umutlandı, ama sözlerini tutmadılar. Bizden zamanında yer istemişlerdi. Biz de sözümüzü tuttuk, 3 bin dönümü maden şirketine verdik. Bu da yetmedi metrekaresi 80 kuruşa tarlamızı, bahçemizi maden şirketine devrettik. Niye? Vatandaşlarımız, çocuklarımız ve torunlarımızın geleceği için. Ama sözlerini tutmadılar. Biz bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz. Biz Hekimhan’ın geleceğinin yok olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Hekimhan eski Belediye Başkanlarından Vahit Mutlu da, maden tesisinin Hekimhanlıların hakkı olduğunu belirterek, konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Hekimhan eski Belediye Başkanlarından Ali Akgüz ise, yetkililerden yardım isteyerek, konunun çözülmesini istedi. Hekimhan eski Belediye Başkanlarından Sait Özoğlu, maden işletmesinin Hekimhan’da yapılmasını istediklerini ve bu konuda her şeyi yapacaklarını söyledi.

Kocaözü eski Belediye Başkanı Bekir Sarıbaş, konunun çözümü için birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu aktararak, herkesin elinden gelen gayreti göstermesini istedi.

Malatya Televizyoncular ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz ise Hekimhan’ın önemli bir ilçe olduğunu aktararak, konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

AKP Hekimhan İlçe Başkanı Adil Ağcan da, maden işletmesinin ilçede kalması gerektiğini söyleyerek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

iha