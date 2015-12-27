‘Biz Yargının Kurucu Unsuruyuz’

Malatya Barosu’nun yeni başkanı Enver Han, “Yargının bir tek ideolojisi var; o da adalettir. Bizler yargının kurucu unsuruyuz, bizler herhangi bir siyasi partinin yanında ya da karşısında değiliz” dedi.

Malatya Barosu’nun yapılan seçiminde eski başkan Eyüp Kutlubay başkanlığı kaybederken, başkanlığa Enver Han seçildi. İlk mesajını veren Malatya Barosu’nun yeni başkanı Enver Han, “Bu seçimi Enver Han kazanmadı, sayın meslektaşım Eyüp Kutlubay kazandı, yönetim kurulu, denetim kurulu, üst kurulda geçmiş dönemde görev yapmış arkadaşlarımız kazandı. Biz hep el birliği ile kazandık. Ben Eyüp kardeşimin istişarelerine bundan sonraki dönemde çok önem vereceğim” dedi.

Baro Başkanı Han, “Barolar yargının kurucu unsuru olmalı, siyasetin kurucu unsuru olmamalı. Barolar herhangi bir siyasi partinin yanında ya da karşısında yer almamalı. Malatya Barosu da hiçbir şekilde siyasetin yanında ya da karşısında yer almayacak. Tabii ki ülke sorunlarına kayıtsız kalmayacak. Ancak bunu yaparken siyasi partileri eleştirerek karşısında yada yanında yer alarak bunu yapmayacak. Malatya Barosu sadece hukukçu kimliği ile ön plana çıkacak. Bizim için önemli olan iki unsur, insan haklarını korumak ve hukukun üstünlüğüdür. Bizler yargının kurucu unsuruyuz, o zaman yargının bir tek ideolojisi vardır, o da adalettir” diye konuştu.

Han, şunları söyledi: “Yargının bir tek ideolojisi var, o da adalettir. Bizde yargı kurumunun kurucu unsuru olduğumuz için Malatya Barosu olarak hiçbir şekilde siyasetin içerisinde yer almayacağız. Sadece adaletin sağlanması, Malatya’da adaletin sağlanmasında kurucu unsur olarak biz hareket edeceğiz. Halkımızında bu konuda her hangi bir terettüdünün olmamasını istiyorum. Bizler yargının kurucu unsuruyuz, bizler her hangi bir siyasi partinin yanında yada karşısında değiliz.”