‘Bizde Yapacağınız Çok İş Var’

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Suriye’nin Humus Kenti Ticaret Odası arasında ikili görüşmeler yapıldı.

Malatya TSO Salonu’ndaki toplantıda TSO Genel Sekreteri Sait Kadabayı tarafından Suriye heyetine TSO hakkında bilgiler verildi. Kabadayı, TSO’nun yaklaşık 6 bin 500 üyesi bulunduğunu söyledi.

Malatya TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Suriye Heyetini Malatya’da görmekten mutlu olduklarını söyleyerek, “İlişkileri çok iyi seviyelere çıkartmak, ticaret ve sanayi odalarının görevidir. Yıllar önce komşu ülkelerle olan sorunlardan dolayı Türkiye çok ciddi sıkıntılar çekti. Sağlanan diyalog ve güzel ilişkiler neticesinde iki ülke halkı da birbirini çok yakından tanıma fırsatı buldu. Gelecekten umutluyuz. Bölge insanımız refahı hak ediyor. Bölge insanı, daha çok üreterek, bölge insanın geleceği için daha çok çalışmak durumundadır” dedi.

Humus Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Halim Akhras ise Suriye ve Humus ekonomisi hakkında bilgiler vererek, Türkiye ile olan ticareti daha da büyütmek istediklerini söyledi. Türkiye-Suriye Serbest Bölgesi kurulması için protokolün imzalandığını belirten Akhras, Suriye’de vergi ve gümrük için para alınmadığını söyleyerek, şuanda Suriye’de ve Humus’ta Türkiye’den gelecek olan işadamlarının yapacağı çok sayıda iş alanı bulunduğunu kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından Suriye Heyeti Malatya TSO’ya plaket sundu, Malatya TSO tarafından ise Suriye heyetinde bulunanlara kayısı ikram edildi.

Açılış konuşmalarının ardından ikili görüşmeler yapıldı.