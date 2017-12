“Bizden Öncekiler Bize Anlatmışlardı”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Farabi Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen ‘Tüketici ve İsraf’ konulu söyleşiye katıldı. Başkan Gürkan, öğrencilerden her konuda israftan kaçınmalarını istedi.

Battalgazi Farabi Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından ‘Tüketici ve İsraf’ konulu söyleşi gerçekleştirildi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan konuşmacı olarak katıldı. Burada ilk olarak konuşan Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Başkan Gürkan’ın eğitime büyük önem verdiğini belirterek, “Başkanımızla birlikte burada “Tüketim ve İsraf” konusunda bir konuşma yapacak. Ama öncelikle ben şunu belirtmek istiyorum. Başkanımızın eğitime vermiş olduğu destek ayrıca bu okula gösterdiği ayrı bir özveriden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu programa bizleri davet eden başta Milli Eğitim Şube Müdürümüze, okul müdürümüze değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle bizi buluşturdukları için. Hepimiz bu sıralardan geçtik. Biliyorsunuz her şey ayrıntıda gizlidir. Bazen bir çiviyi önemsemezsiniz ama o çivi bir at kurtarır, o at bir er kurtarır, o er bir milleti kurtarır. Dolayısıyla bazen ayrıntıları önemsememiz lazım. Sizler bugün eğitim öğretim görüyorsunuz. Sizin için umuyorum ki milletimiz ve vatanımız için güzel hizmetlere imza atarsınız. Peygamberimiz bir hadisinde: ‘İçinizde en hayırlınız en çok nasihat edeninizdir’ demiştir. Öğretmenler çok nasihat ettikleri için muhteremlerdir. Öğretmenlik peygamberlik mesleğidir. Bir de ana babamız bize çok nasihat eder” diye konuştu.

‘Tüketici ve İsraf’ konusuna dikkat çeken Başkan Gürkan, “Bugünkü konumuz İslam Ekonomisi ve Tüketimdir. Ayet-i Kerime’de: “Yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz” diye buyuruyor. Yiyip içeceğiz ayrıca buna şükür edeceğiz. Bunu davranış haline getirmek çok önemli bir hadisedir. Bu aileden başlar, okuldan başlar. Ben hem öğretmen, hem de bir yönetici olarak hayatta yaşadıklarımızı anlatırız. O da gelecek kuşaklara örnek olurlar. Bizden öncekiler de bize hayatlarını anlatmışlardı. Onlara uyduğumuz takdirde başarılı olduğumuz kanaatindeyim” diyerek, tüketim ve israf konusunda öğrencilere dikkat etmeleri gereken kurallar noktasında önemli bilgiler paylaştı.

