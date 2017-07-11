“Bize Düşen Tüm Görevlere Hazırız”

MHP İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye’de rekor düzeyde hizmetlere imza atan Battalgazi Belediyesi’nin hizmetleri konuşulurken, siyasi partilerin de demokrasinin teminatı olduğuna dikkat çekildi.

MHP İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı, beraberinde MHP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Mesut Samanlı ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın il başkanımıza yeni görev tevdi edildi. Bizde kendilerine uygun bir zamanda ziyarete gideceğiz. Gerek il başkanımıza, gerek ilçe başkanımıza. Tabi siyasi partiler aynı zamanda demokrasimizin temel unsurları ve teminatıdır. Milliyetçi Hareket Partisi de siyasi hayatın da önemli bir konumdadır. Türk siyasi hayatında ve demokrasinin kökleşip yeşermesinde önemli katkıları olmuş bir siyasi partidir. Siyasi partilerimiz aynı zamanda toplumdaki birlik beraberliği, dirlik, düzeni ve dayanışmayı teşvik etme noktasında da gayret gösteren siyasi kurumlardır. Milliyetçi Hareket Partisi de en baştaki genel başkanından, en alttaki taşra teşkilatına, mahalle temsilcisine kadar bu görevi bihakkın ifa eden bir siyasi partidir. Bu siyasi hareketin Malatya’da ki il başkanını ve Battalgazi ilçe başkanını burada görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Başlamış oldukları bu görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

MHP İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı ise, Başkan Gürkan’ın halk tarafından sevilen bir belediye başkanı olduğunu ifade ederek, “Bizi makamında kabul eden Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi göreve yeni başladık. Bu süreçte yerel yöneticilerimizle görüşmelerimize devam etmekteyiz. Ortak payda altında birleşip, memleketimiz için, ülkemiz için nasıl bir çalışma yapabiliriz, milli birlik ve beraberlik ruhunu nasıl oluşturabiliriz, bunları görüşüp birlikte hareket etmek için başkanımızla bir araya geldik. Her zaman söylüyorum Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Beyin çalışmalarındaki düzgünlüğü, halkımız tarafından çok seviliyor olması dolayısıyla tebriklerimi sunuyorum. Bundan sonraki süreçte de bize düşen ne olursa başkanımızın yanındayız. Bize düşen tüm görevlere hazırız” diye konuştu.

Son olarak konuşan MHP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Mesut Samanlı’da, Battalgazi ilçesi ile ilgili istişarelerde bulunacaklarını belirterek, “Bugün Selahattin başkanımızı ziyarette bulunduk. Göreve geldikten sonra Battalgazi’ye bağlı köyleri gezdik. Bu ziyaretlerde köylülerimizin bizlere ilettiği sorunları başkanımıza iletmek için, kendisini bilgilendirmek için ki başkanımızın bu konuda duyarlı olduğunu biliyoruz. Sorunlara çözüm bulmak için başkanımızı ziyaret ettik. Kendisiyle fikir alışverişi yaparak Battalgazi’mize daha neler kazandırabiliriz diye başkanımızla fikir alışverişi yapmak için kendisine ziyarette bulunduk. Bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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