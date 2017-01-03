TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un transfer gündeminde bulunan Semih Şentürk için taraftarlar ‘bize gelmesin, yolu açık olsun’ kampanyası başlattı.

Santrafor arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, İtalyan Seri B takımlarından Cesena’da forma giyen Milan Djuric’in transferi için çalışmalarını sürdürürken, Eskişehirspor’dan ayrılması gündeme gelen tecrübeli forvet Semih Şentürk’ü de gündemine almıştı.

Yönetim, Boşnak oyuncu Milan Djuric’in yüksek bonservisi nedeniyle bu transferi henüz bitiremezken, gözler Semih Şentürk’e çevrildi. Tecrübeli futbolcunun Eskişehirspor’da mutlu olmadığı ve ayrılmak istediği iddiaları üzerine birçok TFF 1. Lig takımının olduğu gibi Evkur Yeni Malatyaspor’un da rotası bir dönemin ‘Nöbetçi Golcüsü’ne çevrildi.

Yönetim, Şentürk ile henüz bir görüşme gerçekleştirmezken, tecrübeli futbolcunun ismini duyan birçok Malatyalı taraftar, sosyal medyadan bu transferin gerçekleşmemesi için kampanya başlattı.

Ligin ilk yarısında Eskişehir’de oynanan Eskişehirspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Şentürk’ün gördüğü kırmızı kart sonrası oyundan çıkarken, su içen Murat Akça’ya yaptığı hareketi hatırlatan taraftarlar, “Semih Şentürk, gerçekten iyi bir takım oyuncusu ama kırmızı kart gördükten sonra Murat Akça’ya yaptığı hareketi unutmamak gerek” uyarısında bulundu.

Yeni Malatya Gazetesi