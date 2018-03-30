“Bize İlham Kaynağı Olmalı”

Tevfik İleri İmam Hatip Lisesinde düzenlenen ‘Gelecek Hepimizin’ söyleşi etkinliğinde öğrencilerle sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “600 yüzyıl boyunca üç kıtayı adaletle hükmeden, kişisel hak ve hukuku ön planda tutan, feth ettiği topraklara ilim ve irfan taşıyan ecdadımızın ortaya koyduğu tarihsel başarılar hepimize ilham kaynağı olmalıdır. Ecdadımıza layık torunlar olmak için öncelikle tarihimizi çok iyi okumalıyız, çünkü ülkemizin kaderi tüm ümmetin kaderidir” dedi.

Okul girişinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, konferans salonunda bir araya geldiği öğrencilere gelecek meslek yaşantıları ve aile hayatlarında dikkat etmeleri gereken konularda tavsiyelerde bulundu.

“İMAM HATİPLİ OLMAK FARKLI SORUMLULUKLARI PEŞİNDEN GETİRİYOR”

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İmam Hatipli olmanın farklı sorumluluklar yüklediğine dikkat çekerken, “Erken yaşlarda İmam Hatip’li olmak sizin omuzlarınızdaki yükü artırmaktadır. Okul ve ev ortamlarında hareketlerinize daha dikkat etmeniz gerekiyor, çevrenizle kurduğunuz diyaloglardan yolda yürürkenki hal ve hareketlerinizin daha özenli olması gibi önemli sorumluklarınız var. Duruşunuz, konuşmanız ve saygınızla İmam Hatip’li olmanın onuru ve gururunu her zaman hissettirmeniz gerekiyor. Erken yaşlarda aldığınız bu sorumluluk anlayışı hayatınızın geri kalan kısmında sizler için bambaşka güzellikleri peşinden getirecek ve inşallah hepiniz farklı meslek dallarında ülkemize en güzel hizmetleri sunan bireyler olacaksınız. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin.” dedi.

“DİNİMİZİN İLK EMRİNİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRELİM, KENDİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRELİM”

Öğrencilerden tarih bilincine sahip olmalarını, sosyal medyayı doğru kullanmalarını, internet bağımlısı olmaktan kaçınmalarını, bol bol kitap okumalarını ve en az iki yabancı dil öğrenmelerini isteyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Cenab-ı Allahın bize bahşettiği akıl ve zekâyı en doğru şekilde kullanmak öncelikle çok okumaktan geçmektedir. Biz ilk emri ‘Oku’ olan bir dinin mensuplarıyız, ilk emri yerine getirmek öncelikli vazifemizdir. Eğitim anne karnından başlar ve son nefesimize kadar devam eder. Cenab-ı Allah, Cebrail (a.s.) aracılığıyla Peygamber Efendimize ilettiği ‘Yaradan Rabbinin Adıyla Oku’ olan ilk emriyle biz kullarına her türlü alanda okumamızı emrediyor, okumak Cenabı Allah’a iman etmek, ibadet etmektir. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, astronomi, tarih her türlü alanda kendimizi geliştirmek ve sürekli bilgi arayışında olmak dinimizin emridir” dedi.

“ECDADIMIZ 3 KITAYI ADALET, İLİM VE İRFANLA YÖNETMİŞTİR”

600 yüzyıl boyunca üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğunun sevk ve idare anlayışının yeni dünya düzeni için en güzel örnek teşkil ettiğini sözlerine ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Osmanlı İmparatorluğunun en iyi döneminde yaklaşık 5.200.000 km2’lik alana hükmettiği tarihçiler tarafından ifade edilmektedir. Doğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika’ya kadar topraklarını genişleten, en güçlü olduğu 16. yüzyılda üç kıtaya yayılıp Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın büyük bölümünü egemenliği altına alan ecdadımız dinimizin yükümlülükleri ve kadim medeniyet olgumuzdan gelen anlayışı ön plana koyarak bir yönetim şekli belirlemiştir. Zamanında Osmanlı gölü durumunda olan, dört bir tarafı ecdadımızın kontrolünde olan Karadeniz’e hiçbir ülkenin sınırı yoktu. Feth ettiği topraklarda din, dil ve ırk ayrımından uzak duran, yönetimi altındaki yerlere adalet, ilim ve irfan taşıyan ecdadımızın birçok devleti ve milleti hâkimiyeti altında bulundurması hepimiz için en büyük ilham kaynağıdır. Ecdadımızın iman gücü, adalet anlayışı ve eğitime verdiği önem 600 yüzyıllık güçlü Osmanlı İmparatorluğunun temelini teşkil etmektedir. Ecdadımız her türlü alanda okudu, kendisini geliştirdi ve eğitimin gerekliliği olan gelişimi ve büyümeyi sağladı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u feth ederken Allah’a dua etti, yalvardı, namaz kıldı ve onun yanında o güne kadar hiçbir devletin elinde olmayan, dünyanın en büyük toplarını imal ettirdi, bugün ki nükleer füzelerin aynısıdır. Her şeyin başı Allah’a iman etmek, güvenmek, okumak ve araştırmaktır” dedi.

“DİNİMİZDE VE MEDENİYETİMİZDE AHLAK VAR, ADALET VAR, KALKINMA VAR”

Dünyada medeniyetler yarışının söz konusu olduğunu aktaran Başkan Polat, “Millet olarak ne zaman ki kendimiz geliştirmeyi ve ilerletmeyi bıraktık ve tembelliğe başladık işte o zaman yarışta geri kaldık. Dünya bir medeniyetler yarışıdır. İslam Medeniyeti, Batı Medeniyeti ve Hint Medeniyeti arasında sürekli yarış vardır, her bir medeniyet kendi değerlerine göre dünyayı yönetir. Bizim dinimizde ve medeniyetimizde ahlak var, adalet var, kalkınma var ancak sömürgecilik asla ve katiyen yoktur. Peygamber Efendimizden sonra gelen bütün İslam Devletlerini incelediğimizde feth edilen topraklar asla sömürü altına alınmamıştır, oranın halkıyla birlikte yönetilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu 1700’lü yıllarda başlayan sömürü anlayışının hiçbir tarafında yer almamıştır, ecdadımız sömürü anlayışını yanlış ve ters bulmuştur. Siz gençlerin ecdadımızın yaptıklarını çok iyi öğrenmesi gerekiyor. Sadece bizim değil dünyanın farklı coğrafyalarında umut bekleyen insanların hayallerini süsleyen huzurlu ve güvenli yarınları, savaşların olmadığı, güçlülerin değil haklıların kazandığı bir dünyayı yeniden inşa edecek olan bu toprakların insanları ve gençlerimiz olacaktır. Kendimizi çok iyi yetiştirmek, okumayı hiç bırakmamak, hayatımızın her anında bilgi arayışında olmak başlıca hedefimiz olmalıdır. Beynimizi ve aklımızı vatanımız, milletimiz ve ümmet için en güzel şekilde çalıştırmamız lazım, tembellik yapma hakkımız yok, çünkü bizim yaptığımız sadece bizi değil ülkemizi ve ümmetin geleceğini de ilgilendiriyor. Çalışma, okuma ve mücadele etme şuurumuzun sürekli diri ve canlı kalması gerekiyor “ dedi.

“İDEALLERİ VE HEDEFİ OLMAYAN İNSAN KAYBETMEYE MÂHKUMDUR”

Başkan Polat söyleşinin sonunda “ Gelecek meslek hayatınızla alakalı doğru planlama yapmak için öncelikle kendi yeteneklerinizin farkına çok iyi varın, bu yetenekler ışığında meslek seçimi yapın, mutlu olacağınıza inandığınız meslekleri yaparsanız bu ülkeye daha yararlı bireyler olursunuz, aklınızı ve beyninizi inandığınız yolda gitmenizde bir araç olarak kullanmak kendi elinizdedir. İdeali olmayan, hedefi olmayan insanlar kaybetmeye mahkûmdur, kazanan tarafta olmak için mutlaka hedef koyun ve bu hedefe ulaşmak içinde yeteneklerinizi sürekli geliştirin. Bizler sizlerden çok umutluyuz, bol bol kitap okuyun, gelecekte omuzlarınıza yüklenecek yükün farkına varın, genç beyinlerin üretecekleri farklı buluşlara ve çalışmalara ihtiyacımız var. Tarih, fizik, kimya, matematik alanında kendisini geliştiren, bilimsel buluşlar alanında dikkat uyandıracak çalışmaları yapacak olan sizlerin gayretleriyle ülkemizin geleceği daha aydınlık olacaktır. Kötü alışkanlardan uzak durun, hayatınızı karartmaya çalışanlara karşı dikkatli ve uyanık olun, sıkıntılarınızı öncelikle anne ve babalarınızla paylaşın, yaşadığınız sıkıntıların çaresini başka yerde aramayın.” diye konuştu.

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