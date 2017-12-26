“Bize İlham Kaynağı Oluyorsunuz”

AKP’li Çalık, Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü ve Down Sendromlular Derneği tarafından düzenlenen “Sessiz Adımlar Ödül Töreni”ne katıldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Engelleri aşmak için Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destekle 15 yıldır yaptığımız çalışmaların ürünlerini görüyoruz.” dedi.

Çalık, Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü ve Down Sendromlular Derneği tarafından düzenlenen “Sessiz Adımlar Ödül Töreni”ne katıldı. Malatya’daki özel sporcuların 95 ödülü olduğunu ve engellerin aşılarak başarılara imza atıldığını ifade eden Çalık, başarıların kendileri için çok büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.

Çalık, “Sizlerin dualarına talip olmak ve sizlerin dualarını almak her daim beni de çok mutlu ediyor. 95 tane ödül olan Malatya’daki özel sporcularımızla Ankara’da bir araya geldik, Malatya’da bir araya geldik. Engelli olmalarına rağmen engelleri aşarak başarılara imza atan kıymetli kardeşlerim, bize ilham kaynağı oluyorsunuz.” diye konuştu.

Çalık; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin önündeki engelleri aşan bir lider olduğunu vurgulayarak, “O evlatlarımızın ve ailelerimizin önündeki engelleri de aştı. 15 yıldır yasal düzenlemeler yaptık, anayasada düzenlemeler yaptık ve engellilerimize bugüne kadar ayırdığımız bütçe yaklaşık 12 katrilyon, engelli evlatlarımıza, çocuklarımıza veriyoruz. Engelleri aşmak için Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destekle 15 yıldır yaptığımız çalışmaların ürünlerini görüyoruz.”

Ailelerin engelli bireylerle çok büyük imtihanlara tabi tutulduğunu belirten Çalık, imtihanlardan başarıyla geçen anne ve babaların ellerinden öptüğünü söyledi.

Çalık, AKP Genel Merkezinde Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından “Engelleri Aşanlar-2017” programı yaptıklarını hatırlatarak, “Eğitimden sanata, spordan müziğe kadar her alanda başarılı sporcularımızı, öğretmenlerimizi, bürokratlarımızı ödüllendirdik. Cumhurbaşkanımızın elinden ödüllerini aldılar. Allah nasip ederse 2017 yılında bunun ilkini gerçekleştirdik bundan sonra da her sene bu ödül törenine devam edeceğiz.” dedi.

Törende Çalık ve protokol üyeleri tarafından çeşitli branşlarda dereceye giren özel sporculara madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Bülten- AA- malatyahaber.com