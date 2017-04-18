“Bizi Pistten Dışarı Atamayacaklar!.”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, ligde kalan haftalarda istedikleri sonuçları alıp, mutlu sona ulaşacaklarını söyledi.

Eskişehirspor’a 2-1 kaybettikleri maç sonrası açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, “Çok önemli bir müsabakaya çıktık. Maalesef 2-1’le kaybettik. Futbolcu kardeşlerimiz kazanmak istiyordu ancak olması. Penaltı golüyle 1-0 geriye düştükten sonra çok önemli pozisyonlar yakaladık. Özellikle Dialiba’nın yakaladığı pozisyonda kafayla vurmuş olsaydı 1-1’i yakalayabilirdik. 1-1’i yakalasaydık daha da farklı olurdu. İkinci devrede biraz daha pozisyona girmek istedik ancak kontra atakla ikinci golü kalemizde gördük” şeklinde konuştu.

“ŞAMPİYONLUĞU KENDİ ELİMİZLE GETİRECEĞİZ”

Buz, pozisyonlar yakaladıklarını ancak maçı kaybettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Taraftarlarımız bizi inanılmaz destekledi. En fazla ona üzüldüm. Yine de devam ediyoruz. Önümüzdeki Giresun trafiğine bakacağız. Ligde 6 maçlık bir periyod var. Tabi ki işi burada bitirebilirdik ancak camia ve futbolcular olarak devam etmemiz gerekiyor. Kaldı ki avantaj bizde ve kendi elimizle bu şampiyonluğu getirebiliriz. Onu da yapacağımıza inanıyorum.”

“ÇİFTE STANDART UYGULANDI”

Tecrübeli teknik adam, maçın hakemi Ali Payabıyık’la ilgili olarak, “Demek ki lobimiz yok. Geçen haftaki Azubuike’nin pozisyonuna gidelim. Faul olmayan bir pozisyonda son dakikalarda bir kart çıktı. Merkez hakem komitesine söylüyorum, onlardan rica ediyorum; bizde bir camiayız, mağdur durumda kalıyoruz. Faul o0lmayan bir pozisyonda maçın sonlarına doğru bir sarı kart gösterildi, bugünde çifte standart uygulandı” değerlendirmesinde bulundu.

“YÜZDE 80 İŞİ BİTİREBİLİRDİK”

Kalan haftalarda istedikleri sonuçları alıp, şampiyonluğa ulaşacaklarını dile getiren Buz, “Ancak ne olursa olsun kendimize bakmamız gerekiyor. Bizim yakaladığımız pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. Kendi sahamızda kazanmamız gerekiyor. Deva edeceğiz. Her şeye rağmen ne olursa olsun önümüzdeki haftalarda bu işi bitireceğiz. Ben hesap yapmıyorum. Şu 5 maç içerisinde, 2’de içeride oynayacağımız maç var. Biz gereken puanları alacağız. Diğer takımlar kendi aralarında hesaplarını yapsınlar. Bugün olayı yüzde 80 bitirebilirdik ama olmadı. Tam tersi oldu fark 5’e indi. Haftaya da Eskişehirspor-Sivasspor müsabakası var. Bizde biraz akıllı olalım, kenetlenelim. Ne olursa olsun devam edeceğiz. Bizi kolay kolay bu pistten dışarı atamayacaklar. Eskişehispor’u tebrik ediyorum, onlarda ellerinden geleni yaptılar ama biz önce kendimize bakmalıyız” ifadelerini kullandı.

“MUTLU SONA ERİŞECEĞİZ”

Buz, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, şunları söyledi:

“Sadık Çiftpınar dördüncü sarı kartını gördü. Yiğitcan Erdoğan ve Sezer var. Eren Tozlu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ne olursa olsun biz mücadelemize devam edeceğiz. Ayite bugün 45 dakika oynama şansını buldu. Ahmet Aras girdi, golünü attı. Olsun devam edeceğiz, yapacak bir şey yok. En fazla üzüldüğüm taraf seyircilerimiz güzel bir ambiyans oluşturmuştu, galibiyeti hediye edemedik. Ama biz mutlu sona erişeceğiz ondan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Desteğe ihtiyacımız var. Centilmence Eskişehirspor’u karşıladık. Bize yakışır bir şekilde kaybettik.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi