“Başkanım Bizi Ziyaret Eden İlk Siyasetçi”!.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Gürkan, katılımcı belediyecilik anlayışı kapsamında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile yakın istişare halinde olduklarını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval ve Yaşar Karataş ile birlikte yeniden Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı’na seçilen Şevket Keskin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, bir süre sohbet etti.

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MESOB Başkanı Keskin’e görevinde başarılar dileyerek, “Sayın Şevket Keskin beyefendinin yeniden göreve seçilmesi ve yeniden taze kanla göreve devam etmesinden dolayı tebrik ediyorum. Kendileri memleketimizde özellikle esnaf ve sanatkarlarımız adına güzel işler yapma gayreti ve çabası içerisinde. Şimdiye kadar ki çalışmalarında da hep esnafımızın daha iyi koşullarda ve şartlarda çalışma ortamının hazırlanmasında gerek Ankara’daki bürokrasi anlamında, gerek siyasi çevre anlamında büyük bir gayret ve çabaları olan bir başkanımız. Biz yerel yöneticiler olarak 5 ilkemiz var. Katılımcı, sosyal, kültürel, çevre ve hizmet belediyeciliği. Bunların en önemlisi katılımcı belediyeciliktir. Katılıcı belediyecilik temelde sivil toplum kuruluşları, sendikalar, dernekler, meslek kuruluşları olsun, kanaat ve yerel önderlerimiz olsun onların görüş ve düşünceleri bizim yön haritamızı belirler. Bu anlamda Esnaf ve Sanatkarlar Odamızda bu anlamda yakın istişare yaptığımız meslek kuruluşlarımızdan bir tanesidir. Göreve seçilmesinden dolayı başarılar diliyorum” dedi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Selahattin Başkanımın bu güzel ziyaretlerinden dolayı, bütün esnaf ve sanatkarlar adına, odam adına teşekkür ediyorum. Katılımcı Belediyecilik ortak akıl dedikleriyle Malatya yönetilse daha iyi yönetileceğini başkanımız belirtti. Bizde bunun kanısındayız. Esnafımıza yaptığınız hizmetlerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Esnafımız hakikaten sizin döneminizde bütün esnaf ve sanatkar camiasının hem işyerlerinin geliştirmesinde, hem de vergilerin aşağıya çekilmesinde hepimiz memnunuz. Belediyelerimizden hakikaten çok memnunum. Özellikle son Afrin olayını sonuna kadar destekliyoruz. Reisimizin yanındayız, Mehmetçiğin yanındayız. Malatya’mızın al bayraklarla donatılmasında büyük öncülük ettiniz. Selahattin Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde bir derneğin Malatya siyaseti ve bazı kurumlardaki hakimiyeti ile ilgili iddiaları çok konuşulan MESOB Başkanı Keskin, Başkan Gürkan’ın kendisine hayırlı olsun ziyaretine gelen ilk siyasetçi olduğunu belirterek, “Selahattin Başkanım ilk siyasetçi olarak bizleri ziyaret etmiştir” vurgusu dikkat çekti.

EVREN’İ ZİYARET..

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval ve Yaşar Karataş ile birlikte yeniden Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı’na seçilen Ali Evren’i de ziyaret ederek, yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı, başarı temennisinde bulundu.

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Esnaf ve Sanatkarlar Kefaret Kooperatif Başkanı Ali Evren’i ziyaret ettik. Kendileri uzun zamandan beri esnaf teşkilatımıza hizmet ediyor. Ve bu hizmetlerinde hakikaten tarafsızlığıyla, insanları ve esnafları kucaklaması ile, kendisinin gerçekten de hal ve hareketi ile temayüz etmiş güzide başkanlarımızdan bir tanesidir. Ben başkanımıza tekrar güven tazelediği için kendisine teşekkür ediyorum. Görevinde başarılar diliyorum. Netice itibariyle bizler yerel yöneticiler olarak insanların birlik ve beraberlik içerisinde olması ve esnaflar olsun, meslek kuruluşları olsun, bunların kendi içerisinde dinamik olması, bunların görüş ve düşünceleri bizim yol haritamızın ve yön pusulamızın oluşmasında önemli olduğunu her zaman belirtmişizdir. Bizim katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde de özellikle sosyal taraflar olarak tabir ettiğimiz, meslek odaları, kanaat önderleri, sendikalar, yerel önderle, esnaf teşkilatımız olsun bunların görüşleri bizim için manidardır ve önemlidir. Esnaf ve Sanatkarlar Kefaret Kooperatif Başkanı Ali Evren beyin önderliğinde TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir beyin ve yönetim kurulunun inisiyatifi çerçevesinde gerçekleştirilen yönetim kurulu sonucunda burada Yeşil Kuşak Projesine de büyük bir destek vermiştir” diyerek, bu kapsamda Malatya’ya hem bir okul kazandırıldığını, hem de Y eşil Kuşak Projesi’ne destek verildiğini kaydetti.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın Malatya’ya büyük hizmetleri vardır. Çalışmalarını da benimsiyor ve destekliyorum. Her konudaki çalışmaları aynı mihenk taşı gibi atıyor ve bizleri gururla Malatya’mızı canlandırıyor. En son Battalgazi Belediye hizmet binası için kendilerini ve tüm ekibini kutluyorum. Hakikaten TESKOMB olarak Gümrük ve Ticaret Bakanımızın desteğiyle, zatıaliniz gayretleriyle Malatya’ya 24 derslik bir okul yapılmıştır. Bu okula da katkılar olmuştur. Nacizane bizlerde orada bir görevli olarak tabii ki Malatya’ya gelen hizmetleri orada da vermişizdir. Okul açılışına da inşallah TESKOMB Genel Başkanımızın da katılacağını umut ediyorum. Ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bülten- malatyahaber.com