“Bizim İçin Kalite Yılı Olacak”

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının İnönü Üniversitesi için kalite yılı olacağını söyledi.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Kızılay, eğitim öğretim yılının üniversite öğrencilerine, özellikle yeni yerleşen kayıt yaptıran öğrencilere, akademik ve idari personele hayırlı olması temennisinde bulunarak öğrencilere başarı diledi. İnönü Üniversitesinin Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden birisi olduğuna değinen Rektör Kızılay, “Üniversitemiz 42. yılında. Birkaç ay sonra 43. yılına girmiş olacak. Üniversitemiz 42. yılında 16 fakülteyle eğitim ve öğretim hayatına başladı. 12 meslek yüksekokulumuz vardı, bir tanesini dönüştürdük. Sürgü Meslek Yüksekokulunu kapattık. Doğanşehir Meslek Yüksekokulunu açtık. Bu bir yıl önce başlayan bir süreçti. Bu yıl fiilen uygulamaya geçildi. 11 meslek yüksekokulumuz şu anda aktif olarak eğitim ve öğretime başladı. Yaz döneminde de üniversitemizin tamir, tadilat işlemlerini önemli ölçüde yaptık. Bir kısmı hala devam ediyor. Yeni çalışmalar, inşaatlar başladı. Bunlar da önümüzdeki yıl da devam edecek. Büyük yatırımlar yaptık. İnşallah bu yatırımlar önümüzdeki yıl tamamlanacak” dedi.

Geçen yıl çok sayıda sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlik gerçekleştirdiklerini anımsatan Rektör Kızılay, “Üniversite sadece üniversite öğrencilerinin girip eğitim, öğretim aldığı yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteden ibaret değil. Ya da üniversiteyi kazanmak, üniversite eğitimi almak, sadece derslere girip sınavları başarmak ve diploma almak değildir. Üniversite öğrencisi demek hayatın her yönüyle kendini hayata hazırlayan insan demektir. Kendini hayatın her yönünde yetiştiren insan demektir. Onun için biz üniversite öğrencilerimizin bir taraftan kendi kazandıkları alanlarında çok iyi nitelikli eğitim almalarını sağlarken diğer yandan sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde aktif olmalarını istiyoruz. Öğrencilerimizin üniversitemizin sağlamış olduğu geniş imkanlardan yaralanmaları temel hedefimizdir” ifadelerini kullandı.

Rektör Kızılay, üniversitede her alanda öğrenci topluluklarına teşvik ettiklerini belirterek, “Seksenin üzerinde öğrenci topluluğumuz var. Öğrencilerimiz ‘Topluluk kurmak istiyoruz’ dediklerinde önce bakıyoruz, o alanda topluluk kurulmuş mu? Kurulmuşsa oraya yönlendiriyoruz. Kurulmamışsa topluluk kurmalarını sağlıyoruz. Böylelikle öğrencilerimizi sosyal faaliyetler yapmaya teşvik ediyoruz. Geçen yıl sanatsal faaliyetlerde çok etkinlik yaptık. Bu yıl da daha çok etkinlik yapmayı hedefliyoruz. Sportif faaliyetlerde de 28 kategoride 40’a yakın kız ve erkek takımlarımızla üniversiteler arası müsabakalara katıldık. Bu müsabakaların bir kısmında dereceler aldık. Sportif faaliyetler için de çok geniş imkanlarımız var. Tüm öğrencilerimizin bu etkinliklere katılmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bu yıl özellikle girişimcilik konusu üzerinde duracaklarını ifade eden Rektör Kızılay, “Öğrencilerimizin girişimci bir ruhla yetişmelerini istiyoruz. Hangi fakültelerde, hangi okullarda okuyorlarsa okusunlar girişimci insanlar yetiştirmek istiyoruz. Bunun için de Kalkınma Bakanlığıyla ortaklaşa genç girişimci merkezi açacağız. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bilgeler Yolu üzerinde bir ofis hazırlayacağız. Öğrencilerimiz oraya gelecekler ve orada girişimcilerle buluşma ortamı bulacaklar. Öğrencilerimiz orada girişimci iş adamlarıyla, rehber hocalarımızla buluşacaklar ve onlardan dersler, kurslar alacaklar ve girişimci olarak yetişecekler. Okulu bitirdiklerinde ya da daha öğrenciyken onlara girişimci ruhu kazandıracağız. Ayrıca Teknokentte de genç girişimci merkezi kuracağız” dedi.

Rektör Kızılay, eğitim ve öğretimde kaliteye önem vereceklerini kaydederek, “Hedefimiz üniversitemizin tüm birimlerinde kaliteyi standardize edilmiş hale getirmek ve oradaki eksiklikleri tamamlayarak kalite belgesi alır hale getirmektir. 2017-2018 yılı bizim için kalite yılı olacak” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Rektör Kızılay, “Öğrencilere tercih sırasında öğretim üyesi kadrosu oturmuş köklü olan üniversiteleri, fakülteleri tercih etmelerini öneriyorum. Bizim üniversitemiz bu grubun içinde yer almaktadır. Öğrencilerin de tercih ettiği bir üniversiteyiz. Birçok bölümümüz Türkiye‘de çok tercih edilen bölümler arasındadır. Öğrencilerimiz üniversitemizi tercih etmekle doğru tercih yaptılar. Tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak meslek yüksekokullarında tercihte bir azalma var. Tüm Türkiye’de 3 yüz binin üzerinde kontenjan meslek yüksekokullarında boş kaldı. Bunun nedeni meslek okullarında sınavsız geçiş kaldırıldı. Bizim de bazı ilçelerdeki okullarımızda, bölümlerde kayıt az oldu. Bazı bölümlerimizde öğrenci kaydı az olmasına rağmen bölümlerimiz aktif olarak eğitim, öğretime devam etmektedir. Gelecek yıl muhtemelen meslek yüksekokullarında daha fazla öğrenci kaydı için tüm Türkiye’de çalışmalar yapılacak. Biz de kendi üniversitemizde çalışmalar yapacağız. Üniversitemiz tercih açısından çok tercih edilen bir üniversitedir, bunu gönül rahatlığıyla ifade etmek isterim” diye konuştu.

iha