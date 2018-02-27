“Bizim İçin Rakip Fark Etmiyor”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, Atiker Konyaspor karşısında iyi mücadele ederek, iyi bir skorla Malatya’ya dönmek istediklerini söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Ravcı, ligde 3 hafta galip gelemediklerini anımsatarak, “Kardemir Karabükspor kendi sahamızda oynayacağımız ve ligin alt sıralarından biraz daha uzaklaşacağımız bir maçtı. İyi bir oyunla, güzel bir galibiyet aldık. Biraz daha alt taraflardan uzaklaştık ama daha oynayacağımız çok maç var. O yüzden asla ve asla rehavete kapılmadan matematiksel olarak ne zaman garantilersek, o zaman biz de rahatlayacağız. Şu anda her şey gayet iyi. Oyuncularımız moral ve motivasyonları yerinde. Ben futbolcularımız, Erol hocamızı ve ekibimizi kutluyorum” diye konuştu.

Yeni bir haftaya girdiklerini ve maçların zorluk derecesinin arttığını anlatan ve Atiker Konyaspor deplasmanına gideceklerini kaydeden Ravcı, şunları söyledi:

“Haftalar gitgide azalıyor. O yüzden maçların zorluk derecesi de birbirinden önemli hale geliyor. Bu hafta ligin alt sıralarında Konyaspor ile oynayacağız. Devre arasında yaptıkları transferlerle daha güçlü pozisyona geldiler. Mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Biz gerek içeride gerek deplasmanda hem oyunumuzla hem mücadelemizle oradan iyi bir sonuçla dönmeye çalışacağız. Bizim için rakip fark etmiyor. Bütün maçlara aynı motivasyonla, ciddiyetle çıkıyoruz, ligdeki bütün takımlara saygı duyuyoruz. İnşallah bu hafta da iyi bir skorla Malatya’ya döneriz.”

Yeni Malatya Gazetesi