Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Bizim Köyün Şarkısı

Bizim Köyün Şarkısı
  • 30.03.2018
  • 0

İstanbul’da yaşayan ve son derece rahat bir hayatı olan Çınar’ın (Berat Efe Parlar) hayatı, hiç beklemediği bir olay sonucu bambaşka bir seyre girmiştir. Babasının maddi sıkıntıları nedeniyle kız kardeşi Zeynep ile birlikte babasının köyüne, yani dedesinin yanına taşınmışlardır. Hiç aşina olmadığı köy hayatına alışmaya, İstanbul özlemini bastırmaya çalışan Çınar, şartlar ne kadar zor olursa olsun hayallerini izlemenin mümkün olduğunu burada öğrenecektir. Yıllardır katılmak istediği Geleceğin Müzisyenleri adlı bir müzik yarışmasına, köydeki yeni arkadaşlarıyla katılmak için var gücüyle çalışacaktır.

Yönetmen: Tuğçe Soysop
Oyuncular: Berat Efe Parlar, Tansel Öngel, Güneş Sayın, Sezai Aydın, Esat Polat Güler
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 2017 (104 dk)
Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma
Yapımcı Firma: BKM
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe

intersinema.com

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."