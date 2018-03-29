Bizim Köyün Şarkısı

İstanbul’da yaşayan ve son derece rahat bir hayatı olan Çınar’ın (Berat Efe Parlar) hayatı, hiç beklemediği bir olay sonucu bambaşka bir seyre girmiştir. Babasının maddi sıkıntıları nedeniyle kız kardeşi Zeynep ile birlikte babasının köyüne, yani dedesinin yanına taşınmışlardır. Hiç aşina olmadığı köy hayatına alışmaya, İstanbul özlemini bastırmaya çalışan Çınar, şartlar ne kadar zor olursa olsun hayallerini izlemenin mümkün olduğunu burada öğrenecektir. Yıllardır katılmak istediği Geleceğin Müzisyenleri adlı bir müzik yarışmasına, köydeki yeni arkadaşlarıyla katılmak için var gücüyle çalışacaktır.

Yönetmen: Tuğçe Soysop

Oyuncular: Berat Efe Parlar, Tansel Öngel, Güneş Sayın, Sezai Aydın, Esat Polat Güler

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (104 dk)

Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma

Yapımcı Firma: BKM

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

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