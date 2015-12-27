‘Bizim Temel Görevimiz..’

Malatya Aktif İş Adamları Derneği (MAKİAD) Yönetim Kurulu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2009 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

MAKİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Nalçacı, MAKİAD’ın 1994 yılında Malatya’nın kalkınması ve gelişmesine gönül vermiş iş adamlarının bir araya gelerek kurduğu sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Nalçacı, 135 üyesi bulunan MAKİAD’ın, Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Federasyonu (GÜNSİAF) ve 12 Bin işadamını temsil eden, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu TUSKON’un da kurucu üyesi olduğunu hatırlattı.

2009 yılı faaliyetleri hakkında bilgiler aktaran Nalçacı, Derneğimiz, üyelerine yönelik belli periyotlarda geziler organize eder. Bu geziler kapsamında 2009 yılı içerisinde Kırgızistan, Suriye, Kıbrıs, Bosna Hersek’e geziler yaparak işadamlarımıza hem kültürel hem de ticari bir vizyon kazandırmıştır. Sektörel toplantılarda derneğimiz bünyesinde şuan 8 sektör komitesi bulunmaktadır. Bu komitelerdeki üyelerimiz belli periyotlarda biraya gelerek faaliyet gösterdikleri sektörlerle alakalı sorunları görüşüp ortak çözüm önerileri üretmektedirler.

MAKİAD üyelerine yönelik bilgilendirme amaçlı eğitim programları düzenlenmektedir. Geçtiğimiz aylarda 2 seminer düzenledik. TUSKON dünya programı sonrası şehrimize gelen Nijer Hayeti bu programı bizim için daha da verimli kılmıştır. Nijer Heyetine Malatya’yı gezdirerek tarihi, kültürel ve ticari yönden Malatya’nın tanıtımını yaptık.

Son olarak ABD’nin Başşehri Boton Rouge şehride gelen heyete ev sahipliği yaparak, Malatya’nın ev sahipliğini ve sıcaklığını gösterdik. Başlarında Boton Rouge şehri Belediye Başkanı olan heyet şehrimizde değişik programlara iştirak ettiler.

MAKİAD olarak şehrimize kazanımlar sağlamak temel görevimizdir açıklamasında bulundu.