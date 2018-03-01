“Bizim Vicdanımız İsyan Ediyor”

Suriye’deki hapishanelerde tutulan kadınların serbest bırakılmaları için 6 Mart’ta İstanbul’dan yola çıkacak “Vicdan Konvoyu”, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Suriye sınırına ulaşacak.

6 Mart’ta İstanbul’dan yola çıkacak “Vicdan Konvoyu” kapsamında Malatya’da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen avukat Gülden Sönmez, daha sonra kent merkezinde Soykan Meydanı’nda sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla basın açıklamasında bulundu.

Sönmez, Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle halkın korkunç bir dramla karşı karşıya kaldığını belirterek, Türkiye’nin mazlum halka kucak açarak yardım ettiğini söyledi.

Suriye zindanlarındaki kadınların durumunun yürekleri sızlattığını, bu zindanlarda kadınların işkenceye maruz kaldığına işaret eden Sönmez, “Savaşın başından bu yana en az 400 bin insan Suriye rejimi tarafından zindanlarda tutuldu. Bir kısmı ise bu zindanlarda hala işkence görmekte. İşkenceden ölenlerin sayılarını bile bilmiyoruz, nerelere defnedildiklerini de bilmiyoruz. Suriye zindanlarına alınan kadın sayısı 13 bin. Kimisi hamileyken, kimisi çocuklarıyla zindana alındı, kimisi öldürüldü. Şu an 6 bin 736 kadın, bunun 417’si kız çocuğu Suriye zindanlarında.” diye konuştu.

Zindandaki kadınların tecavüze uğradığını aktaran Sönmez, şöyle devam etti:

“Kadınlar, tecavüz sonucu oluşan çocukları zindanlarda dünyaya getirmek zorunda kalıyor. Bu hepimizin sorumluluğu, hepimizin acısı. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve alimler bu kadınları konuşmuyor. Onlar ölmediler ve bu kötülüklere hapishanelerde hala maruz kalıyor. Bizim vicdanımız buna isyan ediyor. Biz Müslüman kadınlar olarak kampanya başlattık, ‘Vicdan Konvoyu’nu o kadınların özgürlüğü için yola çıkarıyoruz. İstanbul’dan kadınlar olarak yola çıkacağız. Dünyanın dört bir tarafından her dilden ve dinden 55 ülkeden kadın bu konvoy için geliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Hatay’da olacağız ve dünyaya sesleneceğiz.”

İstanbul’dan 6 Mart’ta yola çıkacak konvoyun, Kocaeli, Sakarya, Ankara ve Adana’nın ardından 8 Mart’ta Suriye sınırına ulaşması planlanıyor.

AA