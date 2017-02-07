Evkur Yeni Malatyaspor’un Jonathan Serge Folly Ayite, Evkur Yeni Malatyaspor’u hedefine ulaştırmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Devre arasında Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’dan transfer edilen forvet oyuncusu, “Kampa yeni katıldım. Herkesin beni beklediğini biliyorum. Fazla söyleyecek bir şey yok. Güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunu gördüm. İyi çalışıyoruz” dedi.

Ayite, önlerindeki Denizlispor karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Altı aydır bu ligden uzak olsam da ligi iyi tanıyorum. Denizlispor’da forma giyen futbolcuları da tanıyorum. Onların ne zaman iyi ne zaman kötü oynayacakları belli olmuyor. O yüzden Denizlispor tehlikeli bir takım olarak görüyorum. Ama bizim yolumuz, şampiyonluk yolu. Şampiyonluk yolunda da bize nasıl bir sonuç gerekiyorsa, o sonucu alacağız.”

Evkur Yeni Malatyaspor’un hedefini iyi bildiğini dile getiren golcü futbolcu, “Evkur Yeni Malatyaspor ile hedeflerimiz uyuşuyor. Hedefi olan bir takıma geldim. Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirip, takıma katkı sağlamak istiyorum. Atacağım gollerle takımı hedefine ulaştırmak istiyorum” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi