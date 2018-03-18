“Bizimle İlgisi Yok, Olaya Müdahale Ederken Oldu”

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar’ın, Ankara’daki silahlı kavga sırasında yaralanmasıyla ilgili olarak MHP Malatya İl Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Saat 21.22’de yapılan açıklama şöyle;

“BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU

MHP 12.Olağan Kurultayı için Anakara’de bulunan MHP İl Başkanı R.Bülent Avşar ve il ve ilçe teşkilatları bir otelin lobisinde dinlenirken, iki grup arasında çıkan tartışmada, Kavga büyümesin diye araya giren Başkan Avşar, silahla etrafa ateş açan vatandaşın önüne geçerek silahı elinden almaya çalışırken, silahın ateş alması sonucu hafif sıyrıkla yaralanmıştır. İl Başkanı Avşar silahı vatandaşın elinden almak suretiyle büyük bir faciayı önledi.

Olayla ilgili bir açıklama yapan İl Başkanı Avşar, “Bazı yazılı ve görsel basında aynı zamanda sosyal medyada çıkan suikast , il ve ilçe teşkilatlarının kendi aralarındaki kavganın haberinin asılsız ve yalan olduğunu vurgulamak isterim. İl teşkilatımızla kurultay sonrası otel lobisinde istişare ve sohbet için orada bulunuyorduk. Olay esnasında facia çıkmasın diye olaya müdahele ederek araya girdik. Malatya il ve ilçe teşkilarımızın aralarında hiçbir zaman husumet ve kavga asla olmamıştır olmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyrulur.”

(Bülten)