“Bizler de Üzerlerine Ölümüne Gideceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit astsubay Hüsnü Bilgiç’in ailesine telefonla başsağlığı dileklerini iletti..

Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç’in annesi Hülya Bilgiç, taziye için arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Her zaman arkanızdayız, siz hiç merak etmeyin, ben böyle evlatlar yetiştireceğim.” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberindeki beraberinde AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partili yöneticileriyle birlikte Arapgir ilçesine giderek, burada Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaret esnasında Çalık’ın telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgiç ailesine taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce anne Hülya ve ardından ise baba Fethi Bilgiç ile telefonda görüştü.

“HİÇ MERAK ETMEYİN, BÖYLE EVLATLAR YETİŞTİRECEĞİM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan anne Hülya Bilgiç, “Vatan uğruna gitti Cumhurbaşkanım benim yavrum. Bayrak uğrunda gitti benim kuzum. Her zaman arkanızdayız, siz hiç merak etmeyin, ben böyle evlatlar yetiştireceğim. Siz de bizim arkamızda olduğunuzda hiçbir şey olmaz, siz merak etmeyin. Allah razı olsun.” dedi.

“BU MİKROPLAR TEMİZLENSİN, NİCE HÜSNÜ’LERİMİZ VAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra şehidin babası Fethi Bilgiç ile konuştu. Baba Bilgiç ile Erdoğan arasındaki konuşma şu şekilde geçti:

Baba: Sayın cumhurbaşkanım; Aleykümselam.

Baba: Allah razı olsun, hürmetlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amin, Rabbim yar ve yardımcınız olsun, İnşallah

Baba: Teşekkür ederiz. Sağolun, Allah razı olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah sizlerden de razı olsun.

Baba: Sizin elinizden tablet almıştı, o tabletiniz bizde. Ankara’da vermiştiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evet, evet,

Baba: Biz sizinle gurur duyuyoruz, vatanımız sağ olsun. Bu mikropları temizleyene kadar devam edecek çocuklar, nice Hüsnü’lerimiz var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah, el ele , bizler de üzerlerine ölümüne gideceğiz.

ANNE SON TELEFON KONUŞMASINI ANLATTI

Şehit annesi Hülya Bilgiç oğlu ile yaptığı son telefon görüşmesini de anlatarak, “Aradım, ‘Annem’ dedim. Gündüzleri yasak aramıyordum. ‘Aramayasın’ dedi. Aradım, dedim ‘Annem, nasılsın’ dedim. ‘İyiyim anne’ dedi. ‘Ne oldu ki’ dedi. Ama üzgündü. Çok üzgündü. Ben anladım. Az kalsın, ‘Yaralı mısın’ diyecektim, ‘İyiyim’ dedi. Biraz konuştuk. Ama üzgündü. Kapattı, vurulmuş.” şeklinde konuştu.

Çalık, “O yiğit evladı bu vatan için yetiştiren ve acıya rağmen metanetle davranarak ikinci bir yiğitlik gösteren siz anne ve babanın ellerinden öpüyorum. Sizlerden Allah razı olsun. Terör örgütleri ve son terörist temizlenene kadar mücadelemiz devam edecek. Bu konuda asla taviz vermedik, vermeyeceğiz.” dedi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com