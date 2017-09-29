Malatya’daki bazı esnaf odaları, ‘Keşke’ projesi nedeniyle Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı tebrik etti.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçileri Odası Başkanı Mesut İnce, Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Culha, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan oda başkanları, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ‘Keşke’ projesinden dolayı kutlayarak başarılar dilediler. Oda Başkanları ayrıca yeni hizmet binasına taşınan Yeşilyurt Belediyesi için de hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğut Polat ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödül aldıkları ‘Keşke’ projesinin artık Malatya’nın ödülü olduğunu ifade ederek, “Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödülü alırken de söyledik. Bu ödül artık Malatya’nındır, Yeşilyurt’undur” dedi.

Ödüle layık görülen projede bütün Malatya’nın de emeğinin olduğunu dile getiren Polat, “En önemlisi bu projede yetim ve öksüz çocuklarımızın duası var. Bu ödül bizim sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır” şeklinde konuştu.

AK Belediyeciliğin milletin hizmetinde olan belediyecilik olduğunu da vurgulayan Polat, “Bu tür ödülleri bizleri daha azimlendiriyor” diye konuştu.

iha