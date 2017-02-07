“Bizleri Heyecanlandırdı”

Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Ünsal, beraberinde Amerika Malatyalılar Dernek Başkanı Rıza Ataş ve BİRKONFED yöneticileri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Ünsal, referandum sürecine ve doğu illerine yönelik yapılacak olan yatırımlara dikkat çekerek, “Malum ülkemiz şu anda zor bir sürece girmiş bulunmaktadır. Referandum süreci kapıda. BİRKONFED olarak Sivil Dayanışma Platformu’nun öncülüğünde 6 ilde koordinasyonunu yürüttüğümüz Anayasa tanıtım çalışmasının bir tanesini de Malatya’da yapacağız. Bugün bu çalışmamızı başkanlarımıza anlatmaya geldik. Özellikle Mart ayında yapacağımız bu çalışma öncesinde Malatya’mızın birbirinden değerli başkanlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Ülkemizin artık bir kabuk değişikliğine girdiği sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 hedeflerini hep önümüze sunduğu sürecin artık son virajındayız. İnşallah Nisan ortalarında yapacağımız referandum sonrasında büyük bir zafere imza atacağız. Bununla beraber olarak da biz iş dünyası olarak yatırımlarımızın tamamını doğu bölgelerinde başlatacağız. Malatya bizim için çok önemli bir şehir. Malatya batının doğusu, doğunun batısı olan bir şehir. Genç nüfusun fazla olduğu, kültürlü ve tahsilli bir şehir. Malatyada yaptığımız araştırmalarda iki çok önemli husus gördük. Bunlardan bir tanesi sanayi yatırımları. Bundan dolayı mutluluk duyduk. Malatya çok az göç veren bir şehrimiz. Şu anda da ciddi yatırımlar var. Özellikle bu cazibe merkezleri kapsamında ciddi bir ilgi var iş dünyasında. Çok az bir zaman kaldı, biz bu sürece yetişemeyeceğiz. Ama daha ileriki zamanlarda özellikle Malatya’daki madenlerin değerlendirilmesi ve yer altı madenlerinin ülkemize kazandırılması noktasında çalışmalar yürüteceğiz. Türkiye maden rezervinin en yüksek olduğu, en güçlü olduğu dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi. Malatya’ya baktığımızda özellikle mermerde ve bakırda çok önemli bir il. Biz de BİRKONFED iş dünyası olarak neler katabiliriz maden rezervimizi nasıl harekete geçirebiliriz bunların çalışmasını yapacağız. Bizim için en önemli husus Anayasa ve Referandum. Referandumun önce Malatya’mıza ardından Türkiye’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah güzel bir sonuç elde edilir. Biz sivil toplum kuruluşu olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu’nu, yönetim kurulunu burada görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kendilerinin bu heyecanı hakikaten memleketimize sinerji ve enerji katma noktasındaki çalışmaları hakikaten bizleri heyecanlandırdı. Bu konuda tebrik ediyorum kendilerini. Gerek sektörel bazdaki yatırımları, gerek Malatya’da yapacakları yatırımlarından dolayı kendilerini kutluyorum. Özellikle teşvik kapsamındaki illere yatırım yapma düşüncesinde olduklarını belirttiler. Bu anlamda kendilerini özellikle tebrik ediyorum. Yatırıma ihtiyacı olan bu cazibe merkezlerine iş dünyasındaki insanlarımızı kanalize etmeleri, bizi de mutlu eder. Bu cesaretleri ve vatanperverliklerinden dolayı da kendilerini kutluyorum. Kendilerini Malatya’mızda görmekten ve Belediyemizde ağırlamaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kendileriyle birlikte Amerika’da bizim Amerika Malatyalılar Dernek Başkanı olan Rıza Ateş beyefendiyi burada görmekten mutluluk duyduğumu da belirtmek istiyorum. Rıza Ateş beyde özellikle iş dünyasında, Malatya’mızı temsil etmek noktasında, Amerika’da, Newyork’da, Malatya’mızı ve ülkemizi en iyi bir şekilde temsil ediyor. Tüm heyeti burada görmekten dolayı mutluluk duyduğumu belirtmek istiyor ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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