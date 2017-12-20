BM: “Dünya’da 258 Milyon Uluslararası Göçmen Var”

Birleşmiş Milletler (BM), yaklaşık 258 milyon insanın doğduğu ülkeyi terk ettiğini ve başka bir ülkede yaşadığını açıkladı.

BM, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla yayınladığı raporda dünyada yaklaşık 258 milyon uluslararası göçmen bulunduğunu belirtti. Raporda 2000 yılından bu yana göçmen sayısında yüzde 49 oranında bir artış yaşandığı ifade edildi.

BM raporunda, yüksek gelirli ülkelerin 2017 yılında dünya genelindeki göçmenlerin yüzde 64’üne ev sahipliği yaptığı belirtildi. Rapora göre, dünya üzerindeki göçmenlerin 3’de 2’si 20 ülkede yaşıyor ve ABD’de 49.8 milyon mülteci yaşıyor. ABD’den sonra sırayla Suudi Arabistan, Almanya, Rusya ve İngiltere mültecilere en çok ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alıyor.

Eylül 2016’da, BM’nin 193 üye ülkesi, New York Mülteci ve Göçmenler Bildirgesi’ni oy birliğiyle kabul etmişti. Bildiriye göre hiçbir ülke uluslararası göçü tek başına yönetemez.

Bildiri ile ülkeler, göç politikalarını uygulamayı ve mültecilere ev sahipliği yapma sorumluluğunu daha adil bir şekilde paylaşmayı taahhüt etti. Göçmenlerin insan haklarını koruma kararı alan ülkeler, göçmenlere karşı yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğe karşı mücadele etme konusunda anlaştı.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri yakın zamanda, politikaların ters düşmesi nedeniyle göçmen ve mülteci durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinden çekildiğini duyurmuştu.

BM, iha