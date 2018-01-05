Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
Uçmaya çok hevesli bir kirpi olan Bobi, yine bir gün uçma hevesiyle yaptığı kaza sonrasında hafızasını kaybeder. Şair ruhlu güvercin arkadaşıyla birlikte unuttuklarını yeniden hatırlamaya çalışan Bobi, aynı zamanda bütün hayvanları tehdit eden güçlere karşı da savaşacaktır.
Vizyon Tarihi: 5 Ocak 2018
Yapımı : 2017 – Çin
Tür : Animasyon
Süre: 85 Dak.
Yönetmen : Jianming Huang
Oyuncular : –
Senaryo : Jianming Huang
Yapımcı : –
Diğer Adı : Yaramaz Kirpi Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
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