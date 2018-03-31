Bocce Grup Birinciliği Başladı

Spor Genel Müdürlüğünün 2017-2018 eğitim öğretim yılı faaliyet programında yer alan Gençler Bocce Malatya Grup müsabakaları başladı.

İnönü stadyumunda yapılan müsabakalara Malatya, Adana, Adıyaman, Batman, Bitlis, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Osmaniye, Şırnak, Kayseri, Diyarbakır, Şanlıurfa illerinden 15 kız takımı, 13 erkek takımı olmak üzere toplamda 140 sporcu katıldı.

Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sporculara başarılar dileyerek, grup yarışmalarında dereceye giren sporcuların 7-8 Nisan’da Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacağını söyledi.

Akkaya, “Grup yarışmalarında dereceye giren sporcular 07 – 08 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya – Kemer de düzenlenecek olan Türkiye 1.liği müsabakalarına katılmaya hak kazanacaklardır. Türkiye 1.liği müsabakasında dereceye giren takımlar ISF tarafından organize edilen ve 02 – 09 Mayıs 2018 tarihleri arasında Fas-Marrakech’te düzenlenecek olan Gymnasiade’a katılmaya hak kazanacaklardır. Bu gruptan çıkan takımlarımızın ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil edeceği bilinç ve disiplini ile müsabakaları tamamlamanızı diliyorum. Sizleri ev sahibi olarak ilimizde görmekten mutluluk duyduk. Müsabakaların fair-play ruhunda başlayıp bitirilmesini temenni ediyorum ve müsabaka katılan sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum.

Törene, Bocce Federasyonu İl Temsilcisi Mürsel Kurt, hakemler, antrenörler ve sporcular katıldı.

Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- AA