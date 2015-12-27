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Malatya Haber -

Boks Camiası Bayramlaştı

Boks Camiası Bayramlaştı
  • 27.12.2015
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Malatya boks camiası bayramlaşma töreninde bir araya geldi. 

Turgut Özal Boks Kulübü’nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Boks İl Temsilcisi Hasan İşlek, Turgut Özal Boks Kulübü Başkanı ve Boks Antrenörü Aziz Bayduz, eski boksörler ile boks sporcuları katıldı.

Bayramlaşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Boks İl Temsilcisi Hasan İşlek, Malatyalıların ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Malatya boks camiası olarak her bayram bir araya geldiklerini ifade eden İşlek, “Bayramlar, sevinçlerin ayyuka çıktığı dönemlerdir. Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, üzüntüler paylaşıldıkça azalır. Biz de Kurban Bayramı sevincini yaşamak üzere bir araya geldik. Bütün İslam aleminin ve Malatyalıların Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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