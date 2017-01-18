Boks İl Şampiyonası Yapıldı
Malatya’da düzenlenen Yıldız ve Genç Erkek Ferdi Boks İl Şampiyonası sona erdi.
Turgut Özal Eğitim Kamp Merkezi Antrenman Salonu’nda düzenlenen müsabakalar sonucunda, yıldızlarda 14, gençlerde ise 12 sporcu kilolarında dereceye girerek, yıldızlarda 29 Ocak-4 Şubat tarihlerinde Isparta’da, gençlerde ise 21-27 Ocak tarihlerinde Yalova’da yapılacak Türkiye şampiyonalarına katılma hakkı kazandı.
Bu isimler şunlar:
Yıldız Erkekler Abdulkadir Dağ, Halil Çetinkaya, Yusuf Denizcan Ersen, Ebubekir Can, Metehan Pekdemir, Nurettin Aras, İbrahim Özdemir, Ali Miraç Budak, Halil Mücahit Çiçek, Emre Koyuncu, Muhammet Kadak, Bumin Kağan Doğan, Batuhan Kürekli, Furkan Doğu.
Genç Erkekler Abdulvahap Sonkaya, Enes Işık, Yusuf Karateke, Burak Akça, Haşim Bağcı, Harun Demir, Alperen Çığrık, Emre Atabey, İbrahim Aluçlu, Doğan Gül, Batuhan Sütçüoğlu.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.
Türkiye Boks Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Nurullah Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakalara 80’a yakın sporcunun katıldığını ve yapılan müsabakalarla bu sporcular arasından Türkiye şampiyonalarında Malatya’yı temsil edeceklerin belirlendiğini kaydetti.
FOTO: Mehmet GÖRESİYE
AA- malatyahaber.com