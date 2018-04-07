Malatya’da Boks Şöleni
Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde beşinci hafta müsabakaları Malatya’da oynanıyor. Müsabakalar 8 Nisan Pazar günü oynanacak olan müsabakalarla sona erecek.
Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalar öncesi açılış seremonisi gerçekleştirildi. Türkiye Boks Federasyonu Genel Sekreteri Halit Keleş, seremonide yaptığı konuşmada, Spor Toto Boks Ligi’nin beşinci haftasını Malatya’da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi.
İstanbul Bağcılar Olimpik, Hatay Kocaçınar, Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ, Samsun İlkadım Belediye, Kayseri Birlik Gençlik ve Spor, ASKİ, Erzurum Gençlik ve Spor, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik, Beşiktaş, Malatya Turgut Özal Boks, Fenerbahçe ve Ankara Sağlık Spor Kulüpleri’nin mücadele ettiği ligde ilk gün müsabakasında Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü, Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ’yi 5-3 mağlup etti.
Lig’de geride kalan dört hafta sonunda 12’şer puanlı takımlarda Fenerbahçe birinci, Beşiktaş ikinci sırada yer alırken, Hayat Kocaçınar Spor Kulübü ise 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Yeni Malatya Gazetesi