Boks Ligi Maçları Hafta Sonu Malatya’da
Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde beşinci hafta maçları Malatya’da yapılacak. Lig’de geride kalan 4 hafta sonunda 12’şer puanlı takımlarda Fenerbahçe birinci, Beşiktaş ikinci sırada yer alırken, Hayat Kocaçınar Spor Kulübü ise 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde İstanbul Bağcılar Olimpik, Hatay Kocaçınar, Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ, Samsun İlkadım Belediye, Kayseri Birlik Gençlik ve Spor, ASKİ, Erzurum Gençlik ve Spor, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik, Beşiktaş, Malatya Turgut Özal Boks, Fenerbahçe ve Ankara Sağlık Spor Kulüpleri mücadele ediyor.
Ligde dördüncü hafta Fenerbahçe’nin liderliğiyle geçilirken, beşinci hafta müsabakalarına Malatya ev sahipliği yapacak. Boks Ligi’nde beşinci hafta müsabakaları 7-8 Nisan tarihlerinde Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.
Yeni Malatya Gazetesi