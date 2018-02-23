Boks Liginde 2. Hafta Maçları İstanbul’da

Türkiye Boks Federasyonu tarafından bu yıl hayata geçirilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nin ikinci hafta maçları İstanbul’da oynanacak.

Boks Ligi’nde ilk haftayı Beşiktaş lider tamamlamıştı. Atatürk Spor Salonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 6 takım arasında oynanan 30 maç ile ligin ilk haftası tamamlanmış oldu.

Beşiktaş ise, Malatya Turgut Özal Boks Kulübü ile yaptığı 10 maçın tamamını kazanarak 3 puanın sahibi oldu ve ilk haftayı averajla lider tamamladı.

Günün son maçında ise Fenerbahçe ile Ankara Sağlık SK karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçların ardından 9-1 yendi ve ilk haftayı 3 puanla kapatan bir diğer takım oldu.

Ankara ASKİ, Beşiktaş, Erzurum Gençlik ve Spor, Fenerbahçe ile Hatay Kocaçınar SK takımları ilk haftayı 3’er puanla tamamlarken, Mersin MESKİ ile Samsun İlkadım Spor Kulüpleri 1’er puan aldı. Kayseri Birlik SK, İstanbul Bağcılar Olimpik SK, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar SK, Malatya Turgut Özal Boks Kulübü ile Ankara Sağlık Spor SK ise ilk haftayı puansız kapattı.

Ligde ikinci hafta karşılaşmaları Cumartesi-Pazar günü oynanacak.

Ülke genelinden 12 takımın birbiriyle mücadele edeceği ligde 15 günde bir müsabaka düzenlenecek ve lig sonunda ilk 3’e giren takımlara ödül de verilecek.

Yeni Malatya Gazetesi