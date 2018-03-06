Boks Liginde 3. Hafta Maçları Hatay’da

Malatya’yı Turgut Özal Boks Kulübü’nün temsil ettiği Spor Toto Boks Ligi’nde üçüncü hafta maçlarının 9-11 Mart tarihleri arasında Hatay’da yapılacağı açıklandı.

Spor Toto Türkiye Boks Ligi 2. hafta müsabakaları 24-25 Şubat tarihleri arasında İstanbul Sarıyer Spor salonunda yapılan müsabakalar ile gerçekleşti.

İkinci hafta maçları Hatay Kocaçınar Spor Kulübü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Spor Kulübü arasında yapılan mücadele ile start aldı. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucu Hatay Kocaçıanar Spor Kulübü Mersin Büyükşehir Belediye Meski Spor Kulübünü 8-2’lik skor ile yenerek ikinci haftayı da kayıpsız atlatarak 3 puanı alan kulüp oldu.

Yapılan diğer müsabakalarda ise Fenerbahçe Spor Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik kulüpleri çıktıkları tüm müsabakaları kazanarak üç puan alan diğer takımlar oldu. 25 Şubat’ta yapılan ve ilk haftayı 3’er puanla tamamlayan Aski Spor Kulübü ile Erzurum Gençlik Spor kulübü arasında yapılan müsabakaları Erzurum Gençlik 6-4 kazanarak ikide iki yaparken, Aski evine puansız dönmüş oldu.

İkinci günün diğer müsabakalarında Samsun İlkadım Belediye Kayseri Birlik Gençlik Kulübünü, İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü ise Malatya Turgut Özal Boks kulübünü mağlup ederlerken üç puanı alan taraf oldular. Yapılan Müsabakalar sonucunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü averajla 6 puan ile liderliğini sürdürürken, ligin ikinci haftasını Fenerbahçe ikinci, Erzurum Gençlik üçüncü sırada tamamladı.

Spor Toto Boks Ligi’nde üçüncü hafta müsabakaları 9, 10, 11 Mart tarihlerinde Hatay’da gerçekleştirilecek.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Daha önce Kayseri’de yapılacağı açıklanan müsabakaların Afrin’de Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçik ve güvenlik güçlerimize destek amacıyla Hatay’a alınmıştır. Tüm boks camiasını dualarımızla Mehmetçiğimize destek olmak amacıyla Hatay’a bekliyoruz” denildi.

Yeni Malatya Gazetesi