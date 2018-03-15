Boks Liginde 3. Hafta Tamamlandı

Spor Toto Türkiye Boks Ligi üçüncü hafta müsabakaları Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Spor salonunda yapılan müsabakalar ile gerçekleşti.

Büyük çekişmelere sahne olan müsabakaların ilk gününde Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Spor Kulübü ile İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü arasında yapılan mücadele neticesinde İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü mücadeleden 5-4’lük skor ile 3 puanı alan taraf oldu. Günün diğer müsabakalarında Hatay Kocaçınar Spor Kulübü, Kayseri Birlik Gençlik Spor Kulübünü 6-2; Samsun İlkadım Belediye Spor Kulübü ise Erzurum Gençlik ve Spor Kulübünü 6-4’lük skor ile mağlup ederek üç puanı alan diğer iki takım oldular. Müsabakaların ikinci gününde ringe çıkan Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü rakiplerini mağlup ederek üç puanı hanelerine yazdıran taraf oldular. Günün ve haftanın son müsabakasında Ankara Sağlık Spor Kulübü, Malatya Turgut Özal Boks Kulübünü 7-3 yenerek Boks Liginde ilk 3 puanını kazanmış oldu.

Müsabakalar sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü artı 29 averaj ile liderliğe yükselirken, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ikinci, Hatay Kocaçınar Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer alarak haftayı kapattılar.

Ligin dördüncü hafta müsabakaları 24-25 Mart tarihlerinde Mersin Seyfi Alanya spor salonunda yapılacak.

Yeni Malatya Gazetesi