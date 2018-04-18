Boks Liginde 6. Hafta Maçları Samsun’da
Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde altıncı hafta müsabakaları 21-22 Nisan tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek. Ligde yer alan Malatya Turgut Özal Boks Kulübü, beşinci haftada Malatya’da düzenlenen ligde ilk puanını almıştı.
Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen ligin beşinci hafta maçları Malatya’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanmıştı. Malatya Turgut Özal Boks Kulübü ile Ankara Aski Spor Kulübü arasında oynan müsabakada taraflar ringten 4-4’lük skorla berabere ayrılarak birer puanı hanelerine yazdırmıştı. Malatya Turgut Özal Boks Spor Kulübü bu skorla ligdeki ilk puanını almıştı.
Ligde altıncı hafta müsabakaları 20-21 Nisan tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek. Malatya Turgut Özal Boks Kulübü, Malatya’da aldığı ilk puanın ardından Samsun’dan iyi bir sonuçla dönerek, yükselişe geçmek istiyor. Malatya ekibi, ligin altıncı haftasında Samsun İlkadım Belediye Spor Kulübü ile karşılaşacak.
Ligde Fenerbahçe 15 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Beşiktaş 15 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü ise puanını 12’ye çıkararak üçüncü sırada yer alırken, 10 puanlı Samsun İlkadım Belediye Spor Kulübü ise dördüncü bulunuyor.
Spor Toto Boks Ligi’nin beşinci haftasında alınan sonuçlar şöyle oluştu:
Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü-Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ: 5-3
Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü-İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü: 6-4
Beşiktaş-Hatay Kocaçınar Spor Kulübü: 7-3
Fenerbahçe-Samsun İlkadım Belediye Spor Kulübü: 10-0
Malatya Turgut Özal Boks-Ankara ASKİ: 4-4
Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik-Ankara Sağlık Spor Kulübü: 4-6.
Yeni Malatya Gazetesi