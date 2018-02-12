Boks Liginde İlk Hafta Lideri Beşiktaş

Türkiye Boks Federasyonu tarafından bu yıl hayata geçirilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nin ilk hafta maçlarının ardından Beşiktaş ilk haftayı lider tamamladı.

Ankara’da gerçekleştirilen organizasyonda 6 takım arasında oynanan 30 maç ile ligin ilk haftası tamamlandı.

Günün ilk maçında Erzurum Gençlik ve Spor, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar SK karşısında 10 sıklette çıktığı maçların 9’unu kazanarak 3 puanı kazanan taraf oldu.

Beşiktaş ise, Malatya Turgut Özal Boks Kulübü ile yaptığı 10 maçın tamamını kazanarak 3 puanın sahibi oldu ve ilk haftayı averajla lider tamamladı.

Günün son maçında ise Fenerbahçe ile Ankara Sağlık SK karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçların ardından 9-1 yendi ve ilk haftayı 3 puanla kapatan bir diğer takım oldu.

Bu sonuçlara göre Ankara ASKİ, Beşiktaş, Erzurum Gençlik ve Spor, Fenerbahçe ile Hatay Kocaçınar SK takımları ilk haftayı 3’er puanla tamamlarken, Mersin MESKİ ile Samsun İlkadım Spor Kulüpleri 1’er puan aldı. Kayseri Birlik SK, İstanbul Bağcılar Olimpik SK, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar SK, Malatya Turgut Özal Boks Kulübü ile Ankara Sağlık Spor SK ise ilk haftayı puansız kapattı.

Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nin 2. hafta maçları 24-25 Şubat tarihlerinde İstanbul’da oynanacak.

Yeni Malatya Gazetesi