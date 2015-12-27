Boks Temsilciliğine Atama

Türkiye Boks Federasyonu Malatya İl Temsilciliğine Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Uğur atandı.

Hüseyin Uğur, Malatya Merkez Bulgurlu köyünde doğdu. İlk, orta ve liseyi Malatya da okudu. Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda lisansını tamamladıktan sonra Konya’ya ataması yapıldı. Uğur şu anda, Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenliği görevini de sürdürüyor.

Boks, Güreş, Halter ve Hentbol branşlarında aktif sporculuk yaptı. Malatya Halter il temsilciliği ve Malatya Gençlik Spor Bayan Futbol Takımını Malatya da ilk kez kuran ve iki yıl antrenörlüğünü de yapan Uğur, halen aktif olarak boks, yüzme ve badminton branşlarında da hakemlik yapıyor.