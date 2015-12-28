Bölge Birincisi Oldular

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, bölge birincisi seçilen Malatyalı kuaförleri tebrik ederek, plaket verdi.

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu tarafından yürütülen “Milli Takım Seçmeleri”nin Diyarbakır’da gerçekleştirilen bölge yarışmasında Malatya’da katılan 4 kuaför birinci seçildi.

Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, beraberinde bölge birincisi olan kuaförler Yıldız Sarıdoğan, Yurdagül Çam Salman, Serdar Adıyaman ve Kemal Sülük ile birlikte MESOB Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret etti.

Keskin, bölge birincisi olan kuaförleri tebrik ederek, “Başarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Mesleklerimiz arasında berberlik ve kuaförlük önemli mesleklerimizden birisidir, sanatkarsınız. Emeğiniz çok büyük. Elinizin ve gözünüzün alın teri ile ekmek kazanıyorsunuz. Bu meslekte ilerlemeniz Malatya için bir gurur kaynağıdır. Başarınızı tebrik ediyorum, Türkiye finalinde de aynı başarıyı bekliyoruz” dedi.

Keskin, bölge birincisi olan kuaförlere birer teşekkür plaketi verdi.