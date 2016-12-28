“Bölge Önümüzdeki Yıllarda Daha da Gelişecek”

Vali Mustafa Toprak, Elazığ’da yapılan Fırat Kalkınma Ajansı’nın Aralık ayı toplantısına katıldı.

Elazığ Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı öncesi Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Toprak, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu ile çektirdiği fotoğrafın ardından birlikte toplantı salonuna geçerek Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Tunceli Valisi Osman Kaymak, Kurul üyeleri ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop ile toplantıya katıldı.

Ajansın Dönem Başkanı olan Vali Zorluoğlu, yaptığı açıklamada; “ Bu yılın son toplantısında ana gündem maddemiz, ajansımızın 2017 yılı bütçesi ve çalışma programı olacak. Bununla birlikte 2016 yılında yaptıklarımızın da genel bir değerlendirmesini gerçekleştireceğiz.

Doğrudan destek faaliyeti adı altında ajansımıza yapılan müracaatları ve projeleri de karara bağlayacağız. 2017 yılı bölge illerimiz, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli illerimiz için ayrıca önemli, çünkü hükümetimizin açıkladığı cazibe merkezi iller destek programı var. Be destek programına bölgemiz dört ilinden başka bir de Adıyaman ilimiz katıldı. Çok kısa bir sürede cazibe merkezi iller destek programının ana unsurları ayrıntıları ile birlikte hükümetimiz tarafından kara bağlanacak. Bölgemiz yeniden güçlü bir biçimde yatırımcılar için daha cazip bir bölge olacak.

Bizler Kalkınma Ajansı olarak bu süreci yakından takip ediyoruz, Fırat Kalkınma Ajansı bölge illerinde daha fazla yatırım gerçekleştirilmesi, daha fazla yatırımcının ilgisini çekebilmek için yoğun bir gayret sarf ediyor, bölgemizde yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik bir takım çalışmalar yürütüyor.

Cazibe merkezi iller destek programı ile Fırat Kalkınma Ajansı bu çabalarını yoğunlaştıracak, illerimiz bir bütün olarak, bölge olarak önümüzdeki yıllarda daha da gelişecek.” dedi.

Vali Zorluoğlu’nun toplantının bölge illeri için hayırlı olması temennisinde bulunmasının ardından gündemdeki konuların görüşülmesine geçildi.

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