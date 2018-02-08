Bölge Şampiyonasına Katılacaklar
Malatya’da Genç Erkekler Basketbol müsabakalarında gruptan çıkmayı başaran Özel Malatya Çınar Koleji, 17-21 Şubat tarihlerinde bölge şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek.
Malatya’da düzenlenen Okullar Arası Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda Genç Erkekler B Kategorisinde başarılı olan Çınar Koleji, Okullar Arası Erkekler Bölgesel Basketbol Müsabakalarında mücadele etme hakkını kazanmıştı. Çınar Koleji, 17-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bölge şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek.
Gençler kategorisinde yarışacak olan takım hazırlıklarını sürdürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi
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