“Bölgeleri Yeniden Sınıflandırdık, Esnafa Hayırlı Olsun”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında olan ana cadde ve sokaklarda 2018 yılı İlan ve Reklam Vergileri ile ilgili ücret tarifelerine esas olacak değerlendirme oranlarında kullanılmakta olan bölgeler ile ilgili değişiklik yapıldı.

Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın talimatı doğrultusunda, İlan Reklam Vergilerinin hesaplanması sırasında aynı bölge içerisinde yer alan ancak gelir oranları bakımından farkların olduğu bölgeler yeniden ele alındı.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uzun süre yapılan çalışmalar sonucunda bölgeler yeniden sınıflandırıldı. Yapılan yeni sınıflandırma sayesinde 1. bölgede yer alan bazı yerler 2. bölgeye, 2. bölgede yer alan bazı yerler ise 3. bölgeye dönüştürüldü. Ayrıca, ilçe belediye sınırları dâhilinde olup Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına giren bölgeler ise 4. bölge olarak belirlendi.

Yapılan yeni düzenlemeler Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Aralık Ayı Toplantısı II. Birleşiminde kabul edildi. Böylece 2018 yılından itibaren İlan Reklam Vergilerinin tespiti yeni bölgelere göre belirlenecek olup, esnaflarımız açısından önemli bir kazanç elde edilmiş oldu.

Konuyla ilgili olarak kısa bir bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, esnafların sorunları ile yakından ilgilendiklerini belirterek, “İmkânlarımız doğrultusunda esnaflarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Esnaflar ile sık sık biraraya geldiklerini belirten Başkan Çakır, “Esnaflarımız ile yaptığımız görüşmeler sırasında özellikle İlan Reklam Vergileri ile ilgili bir takım sorunları olduğunu bizlere bildiriyorlardı. Bu nedenle Vergilere esas olan bölgeler ile ilgili yeni bir sınıflandırma yapılmasını kararlaştırdık ve Meclisten geçirdik. Yeni uygulamanın esnaflarımız açısından hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

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