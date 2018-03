“Bölgemizde Son 10 Yılın En Kurak Periyodu”

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Şube Başkanı Fevzi Çiçek, Türkiye’nin bilinenin aksine su azlığı yaşayan bir ülke olduğunu belirterek “İlgili ve resmi kaynaklar yılda kişi başına 2 bin metre küpten az olan ülkelerin su azlığı yaşadığını ifade ediyor. Türkiye, kişi başına düşen bin 500 metre küp ile su azlığı yaşayan bir ülkedir. Gelecekte bu miktarın daha da düşeceği ve ülkemizin su fakirliği yaşayacağı öngörülerini de dikkate alarak, kaynaklarımızı dikkatli ve verimli kullanmamız gerekiyor” dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, yağış rejimlerinin değişmesi, küresel iklim değişiklikleri ve çevresel faktörlerin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirterek, Birleşmiş Milletler ’in bu yıl ki Su Gününün temasını ‘Su İçin Doğa’ olarak belirlediğini söyledi ve “Geleceğimizi tehdit eden su kaynaklı problemler, doğaya saygılı bir yaklaşımla çözülebilecektir” dedi.

“Ülkemiz en hassas bölgede”

Canlıların hayatını sürdürmesi için en temel unsur olan su kaynaklarının küresel iklim değişikliği, kaynakların verimsiz kullanılması ve çevresel bir takım nedenlerle her geçen gün azaldığına ve kirlendiğine vurgu yapan Çiçek, Hükümetler Arası İklim Değişikliği (IPCC) raporlarına göre Türkiye’nin de içinde yer aldığı Akdeniz Havzasının, küresel iklim değişikliğine karşı en hassas bölgelerden birisi olduğunu hatırlatarak “2 santigrat derecelik sıcaklık artışı; şiddetli hava olayları, sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve kuraklıkta artış ve bunlara bağlı olarak biyolojik çeşitlilik ve tarımsal verim kaybı, turizm gelirlerinde azalma şeklinde etkilerini hissettirecektir. Yine aynı raporda Türkiye’nin yakın gelecekte daha sıcak, daha kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağını ortaya koymaktadır. İklim değişikliği ile birlikte ortaya çıkan seller, kuraklık, su kirliliği gibi çevresel sorunlar hem insanları hem de doğayı etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

“Bölgemizde son 10 yılın en kurak periyodunu yaşıyoruz”

“Bütün bu gerçeklerin ayak seslerinin en belirgin ve hissedilir durumunu bölgemizde de yaşamaktayız” diyen Çiçek, daha sonra şunları söyledi: “Bölgemizde yaşanan son 10 yıllık kurak ve yarı kurak periyot 2017 yılında yaşanan şiddetli kuraklık, yaşanan kuraklığın özellikle tarımsal üreteme olan olumsuz etkilerini her geçen gün bütün çıplaklığı ile yaşamaktayız. Bu sürecin geçmişten ateşlenen bu sürecin temelini bu yılın Dünya Su Günü teması özetlemektedir. Sağlıklı yaşam için su sağlıklı ve temiz su kaynağı için temiz doğa ayrılmaz bir bütündür. Bu gün ilimize ölçeğinde dahi bakıldığında, her geçen gün su kaynaklarının azaldığını, suya erişmenin zorlaştığını yaşayarak görmekteyiz. Özellikle tarımsal alanda kullanılan su kaynaklarının azalması, tarımsal üretimi ne derece etkilediğinin geçtiğimiz yıllarda yaşamış bulunmaktayız. Bütün bu yaşananlar ve gerçekler sadece ilimiz ve ülkemizde olmayıp bütün dünyayı tehdit eden gerçeklerdir. Su kaynaklarımız bitmeyen kaynaklar değildir. Her geçen gün artan dünya nüfusu karşısında azalan temiz ve doğrudan kullanılan su kaynaklarının azaldığı, iklim değişiklikleri ile yağış rejimlerinin değişmesi ile su kaynaklarının azaldığı günümüzde suyun önemi hiçbir zaman güncelliğini kaybetmemiştir. Hiç bitmeyecek sandığımız doğal kaynakların başında gelen su, artık insanoğlunun rahat ve temiz kaynaklara ulaşımının zorlaştığı bir sürece girmiştir. Her geçen gün su kaynaklarının azaldığı yada tamamen kuruduğu, yaşam alanlarının değişmesine neden olduğu özellikle canlı yaşamı için olmazsa olmaz olan gıda üretimindeki suyun kuraklık olarak karşımıza çıkması suyun önemini ve önceliğini ortaya koymaktadır.”

Türkiye’nin nüfusunun 2030 yılında 100 milyon kişi olacağının öngörüldüğünü hatırlatan Çiçek, “Mevcut su kaynaklarımızın korunması halinde bile kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı, 2030 yılında bin metre küp olacağı tahmin ediliyor. Kaynaklar, yılda kişi başına düşen su miktarı bin metre küpün altına inen ülkeleri su fakiri ülkeler olarak değerlendiriyor” dedi.

“Dünya Su Günü’nde sağlıklı su için yaşanabilir bir doğanın var olması gerekiyor” diyen Çiçek, “Geçmiş alışkanlıklarımızı değiştirip yeni uygulamalar ile su tasarrufları yöntemlerini geliştirmemiz kaçınılmazdır. Bu uygulamalara yeraltı sularını kullanarak peyzaj düzenlemesi yerine yağmur sularının depolanarak bu amaçla kullanılması bile su tasarrufunda önemli bir adım sayılacağını gerçektir. Su kaynaklarımızı düzenli ve kontrollü olarak kullanalım” şeklinde uyarılarda bulundu.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com