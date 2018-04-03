Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Turgut Özal Tabiat Parkında yapımı devam eden Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek, 50 türden 500’e yakın hayvanın bu alanda yer alacağını belirtti.

İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcıları, ilgili daire başkanları ve şube müdürleri de katıldı.

Orduzu bölgesinde çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Başkan Çakır yaptığı açıklamada, “C tipi mesire alanı ve hayvanat bahçesi projesinde son aşamaya geldik. Burası toplamda 300 dönümlük bir alan. Mişmişpark alanını da buraya ilave ettiğimiz zaman 500 dönümlük bir alan oluyor. Burası tamamen park, mesire alanı ve hayvanat bahçesinden oluşan bölgenin en değerli yeri haline geliyor.” dedi.

Hayvanat bahçesi için her türlü detayın düşünüldüğünü ifade eden Başkan Çakır, “3 noktada çocuk oyun bahçeleri, havuzlarımız, şelalemiz olacak. Şelalemizle birlikte 2300 metre karelik su havuzu var. Hayvanların, kuşların, olduğu alanlar olacak. 50 türden yaklaşık 500’e yakın hayvanımız olacak. Burası ayrıca bir nevi Malatya’nın botanik bahçesi olacak. Farklı ağaç türünden 1000 adet gelişmiş ağaç ve 200 bine yakın çalı türü bitkiler dikildi.

Bu proje Malatya’nın büyük bir ihtiyacıydı. Ramazan Bayramında burayı Malatyalıların gezebileceği bir alana dönüştüreceğiz. Bütün ekiplerimiz büyük bir gayret içinde çalışıyorlar. Malatya’mıza değer katacak önemli bir proje. Ben bütün ekibime teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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