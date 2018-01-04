“Bölgeye Hizmet Verecek”

Elazığ’da yapımı devam eden bin 38 yataklı şehir hastanesinin yüzde 75’i tamamlandığı ve bu yılın Eylül ayının başlarından itibaren hizmet vermeye başlayacağını bildirildi.

Bin 38 yatak kapasitesi ve 3 bin 500 personelle günlük 7 bin hastaya hizmet verecek olan Elazığ şehir hastanesinin yüzde 75’i tamamlandı. 600 milyon TL yatırım maliyeti olan ve 227 adet poliklinik odası, 37 adet ameliyathane, 25 adet hemodiyaliz ünitesi, 160 yataklı yoğun bakım ünitesine sahip olması planlanan hastanenin açılışının bu yılın Eylül ayında yapılacağı bildirildi. Şehir Hastaneleri Koordinasyon Dair Başkanı Sait Çelebi’de yapımı devam eden şehir hastanesi incelemelerde bulundu.

2017 yılında Mersin, Yozgat, Isparta ve Adana’da şehir hastanelerinin açılışının yapıldığını belirten Şehir Hastaneleri Koordinasyon Dair Başkanı Sait Çelebi, “Şehir hastanelerimizin açıldığı illerde sağlık hizmetlerinin kalitesini ciddi anlamda artırmıştır. Aynı sağlık hizmetlerinin kalitesini Elazığ Şehir Hastanemizin açılışı ile birlikte göreceğiz. Kim ne derse desin şehir hastaneleri projeleri hayata geçecek” dedi.

“2018’te 5 şehir hastanesi hizmete geçecek”

2018 yılında 5 tane şehir hastanesinin hizmet vereceğini dile getiren Çelebi, “Bunlar Ankara Bilkent, Elazığ, Eskişehir , Manisa ve Kayseri Şehir Hastanesidir. Diğer hastanelerimizde 2019 ve 2020 yıllarında faaliyete geçecek. 4 ya da 6 kişilik koğuş odalarının yerine tek kişilik olan nitelikli hasta odalarında hastalarımız tedavilerine devam edildiğinde bizim yorgunluğumuz dinecektir. Biz bir hastanın memnuniyeti üzerine çalışıyoruz. Bu manada da Elazığ’da şehir hastanemiz bir heyecan katmıştır. Bu proje cumhurbaşkanımızın hayali ve sevdasıdır. Türkiye genelinde 31 projemiz var. Bu projelerin 2017 yılında 4 tanesi hayata geçti ve 2018 yılında da 5 tanesi hayata geçecek. 2023 yılından önce tüm projelerimiz hayata geçmiş olacak” ifadelerini kullandı.

“Bölgeye hizmet edecek”

Elazığ Şehir Hastanesinin yüzde 75’inin tamamlandığını aktaran İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, “Hastanemiz 2018 yılının Eylül ayının ilk günlerinde halka hizmet etmeye başlayacak. Bu bağlamda 24 saat çalışılmaktadır. Hastanemiz bin 38 nitelikli yatağa sahip olacak. Yaklaşık 3 bin 500 personelle günlük ortalama 7 bin hastaya hizmet vermeyi planlamaktayız. Ayrıca hastanemizde 227 adet poliklinik odası 37 adet ameliyathane, 25 adet hemodiyaliz ünitesi ve 160 yataklı yoğun bakım ünitesi olacaktır. Hastanemiz hizmete başladığında genetik hastalıklar tanı merkezi, radyo terapi merkezi, bio tedavi alanı, yanık ünitesi, organ nakli merkezi, nükleer tıp, palyatif bakım, alternatif tıp gibi çeşitli sağlık hizmetlerini vereceğiz. Bu hastane sadece Elazığ’a değil bölgeye hizmet edecek” şeklinde konuştu.

Elazığ, iha