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Malatya Haber -

Bolu’nun ‘Dızzikçi’si PFDK’ya Sevk

Bolu’nun ‘Dızzikçi’si PFDK’ya Sevk
  • 28.12.2016
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TFF 1. Lig’de ilk yarının sonunda Boluspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının son dakikasında Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Sinan Özkan’a yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Boluspor’un defans oyuncusu Mamadou Diarra, disipline sevk edildi.

İlk yarının son maçında Boluspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelmiş ve Evkur Yeni Malatyaspor mücadeleyi 5-1 kazanmıştı. Mücadelenin son dakikasında Boluspor’un defans oyuncusu Mamadou Diarra’nın hareketi sonrası yerde kalan Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Sinan Özkan’ın kafası bandajla sarılmış daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak, kafasına dikiş atılmıştı.

Boluspor’un defans oyuncusu Mamadou Diarra, yaptığı hareket sonrası maçın hakemi Alper Ulusoy tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Diarra, “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 25.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Ayrıca karşılaşmada Boluspor, taraftarların neden olduğu “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.

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*DIZZİK ATMA: Hayvanların arka ayaklarıyla çifte atması (TDK, Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü), Arkaya savrulan tekme (Malatya yöresi deyimi)

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. Malatyalı dedi ki:
    28 Aralık 2016, 21:30

    Bu futbolcu(!)EN AZ 5 maç ceza almalıdır. Fazlası da olabilir. İnsanlık dısı bir hareketti

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  2. Eray dedi ki:
    28 Aralık 2016, 19:22

    Bu adam en az 5 maç ceza almalı, ayrıca Boluspor kendini profesyonel bir kulüp olarak görüyorsa kendince para cezasına carptirmali meslektasina kasti bir şekilde hırsıyla kafaya tekme atıyor

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