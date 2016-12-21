Boluspor-EYMS Maçı Yayın Kanalı

TFF 1. Lig’de ilk yarının son haftasında oynanacak karşılaşmaların yayın programı belli oldu. Cumartesi günkü Boluspor- Evkur Yeni Malatyaspor maçını TRT Spor ve TRT Kürdi kanalları naklen yayınlayacak.

Ligin 16’ncı haftası karşılaşmaları 23 Aralık Cuma günü oynanacak olan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Eskişehirspor maçıyla başlayacak.

Ligde 28 puanla zirvede yer alan Göztepe, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, ligde zor günler geçiren rakibini yenerek, devre arasına lider girmeyi hedefliyor.

Ligde averajla ikinci sırada yer alan Sivasspor ise sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek. Kırmızı beyazlılar, saha ve seyirci avantajını kullanıp, devreye 3 puanla girmenin planlarını yapıyor.

Ligin son beş haftasında büyük bir kabus yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor ise ilk yarının son maçında 1 puan gerisinde bulunan Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, devre arasına galibiyetle girmek istiyor. Ligin 15’nci haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor’a 4-0 yenilen Boluspor ise sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u yenerek, bir sıra daha yükselmenin hesaplarını yapıyor.

TRT ekranlarından yayınlanacak 16. hafta maçlarının yayın programı:

23 Aralık Cuma

18.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor – Eskişehirspor: TRTSPOR

24 Aralık Cumartesi

13.00 Boluspor – Evkur Yeni Malatyaspor: TRTSPOR – TRTKÜRDİ

13.00 Sivasspor – Adana Demirspor: TRTAVAZ – www.trtspor.com

16.00 Balıkesirspor – Elazığspor : TRTTÜRK – www.trtspor.com

18.30 Samsunspor – Göztepe: TRTSPOR

25 Aralık Pazar

13.00 Şanlıurfaspor – Manisaspor: TRTSPOR – TRTKÜRDİ

13.00 Denizlispor – Giresunspor: TRTAVAZ – www.trtspor.com

16.00 Mersin İdmanyurdu – Bandırmaspor: TRTTÜRK – www.trtspor.com

18.30 Altınordu – Ümraniyespor: TRTSPOR.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi