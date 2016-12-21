Boluspor-EYMS Maçı Yayın Kanalı
TFF 1. Lig’de ilk yarının son haftasında oynanacak karşılaşmaların yayın programı belli oldu. Cumartesi günkü Boluspor- Evkur Yeni Malatyaspor maçını TRT Spor ve TRT Kürdi kanalları naklen yayınlayacak.
Ligin 16’ncı haftası karşılaşmaları 23 Aralık Cuma günü oynanacak olan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Eskişehirspor maçıyla başlayacak.
Ligde 28 puanla zirvede yer alan Göztepe, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, ligde zor günler geçiren rakibini yenerek, devre arasına lider girmeyi hedefliyor.
Ligde averajla ikinci sırada yer alan Sivasspor ise sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek. Kırmızı beyazlılar, saha ve seyirci avantajını kullanıp, devreye 3 puanla girmenin planlarını yapıyor.
Ligin son beş haftasında büyük bir kabus yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor ise ilk yarının son maçında 1 puan gerisinde bulunan Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, devre arasına galibiyetle girmek istiyor. Ligin 15’nci haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor’a 4-0 yenilen Boluspor ise sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u yenerek, bir sıra daha yükselmenin hesaplarını yapıyor.
TRT ekranlarından yayınlanacak 16. hafta maçlarının yayın programı:
23 Aralık Cuma
18.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor – Eskişehirspor: TRTSPOR
24 Aralık Cumartesi
13.00 Boluspor – Evkur Yeni Malatyaspor: TRTSPOR – TRTKÜRDİ
13.00 Sivasspor – Adana Demirspor: TRTAVAZ – www.trtspor.com
16.00 Balıkesirspor – Elazığspor : TRTTÜRK – www.trtspor.com
18.30 Samsunspor – Göztepe: TRTSPOR
25 Aralık Pazar
13.00 Şanlıurfaspor – Manisaspor: TRTSPOR – TRTKÜRDİ
13.00 Denizlispor – Giresunspor: TRTAVAZ – www.trtspor.com
16.00 Mersin İdmanyurdu – Bandırmaspor: TRTTÜRK – www.trtspor.com
18.30 Altınordu – Ümraniyespor: TRTSPOR.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
31 aralık yıl başına denk geldiği için tatil ediliyor.Liglerin geç başlaması ile alakası yok.Süper final olayo çıktığı vakitte aynıydı.
2016 Avrupa Şampiyonası nedeniyle ligler geç başladı ve ligimizde hafta içi maç yapılmadığından fikstür yetişmediği için ilk devre 16 maç üzerinden tamamlanıyor. 2008 Avrupa Şampiyonası’nda da liglerin ilk yarısı 16. haftada bitmişti.
Ligin ilk yarısı 17. Hafta ile sona ermiyor mu?
Nasıl son maç oluyor?