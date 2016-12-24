EYMS Bolu’da Fırtına Oldu Esti: 1-5

Evkur Yeni Malatyaspor, 5 haftalık kötü gidiş ve sonuçlardan sonra 6’ncı maçını oynadığı zorlu Bolu deplasmanında fırtına gibi esti ve rakibini 5-1 mağlup etti. Eren’in 3, İrfan ve Pereira’nın golleriyle skoru bulan E.Yeni Malatya, birçok gol fırsatını da değerlendiremedi ve tarihi farkı kaçırdı.

STAT: Bolu Atatürk

HAKEMLER: Alper Ulusoy (İzmir), Volkan Narinç (Manisa), İbrahim Bozbey (İzmir), 4. hakem Emre Malok (İstanbul)

BOLUSPOR: 61. Erdi Yokuşlu (Dk.58 45. Melih Ağa), 88. Özgür Özkaya , 22.Furkan Şeker, 3.Renato Arapi, 5. Mamadou Diarra, 33. Hakan Arslan, 8. Özgür İleri (Dk.46 27. Andre Clarindo Dos Santos), 40. Yusuf Emre Gültekin, 19. Murat Yıldırım, 7. Emre Kılınç, 9. Rydell Romano Poepon

YEDEKLER: 45. Melih Ağa, 11. İsmail Yıldırım, 27. Andre Clarindo Dos Santos, 20. Necati Yakuplar, 6. Cumali Bişi, 26. Fatih Nurullah Turan, 77. Cengiz Umut Meraş

TEKNİK SORUMLU: Fuat Çapa

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25. Ertaç Özbir, 2. Caner Arıcı, 3. Sedat Ağçay, 4. Mehmet Sak (Dk.75 44. Osman Fırat), 7. Micheal Pereira 8dk.72 9. Sinan Özkan), 10. İrfan Başaran (Dk.83 19. Sunday Mba), 11. Eren Tozlu, 14. Okechukwu Godson Azubuike, 16. Sadık Çiftpınar, 17. Boubacar Dialiba Diabang, 20. Murat Akça

YEDEKLER: 18. Hakan Canbazoğlu, 5. Yiğitcan Erdoğan, 9. Sinan Özkan, 19. Sunday Mba, 32. Erkan Sekman, 44. Osman Fırat, 61. Rahman Buğra Çağıran

TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz

GOLLER: Dk. 15 Mamadou Diarra (Boluspor), Dk. 9, Dk. 18, Dk. 41 Eren Tozlu, Dk. 25 İrfan Başaran, Dk. 71 Micheal Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.90+2 Mamadou Diarra (Boluspor)

SARI KARLAR: Özgür Özkaya, Andre Clarindo Dos Santos, Murat Yıldırım (Boluspor), Micheal Pereira , Mehmet Sak, Okechukwu Godson Azubuike, Caner Arıcı, Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor)

Dakika 1: Caner’in sağdan ortasında Pereira kafayı vurdu, yükseklik kazanan topu kaleci Erdi kontrol etmekte zorlanmadı.

Dakika 4: Orta alanda İrfan Başaran, Eren Tozlu ile iyi paslaştı ancak Özgür’ün yaptığı hareketle yerde kalınca hakem Alper Ulusoy, ceza alanı ön çizgisinde faulü tespit etti. Faul atışını İrfan Başaran kullandı. Köşeye giden topu kaleci Erdi iyi uzandı ve çıkarttı. Dönen topu Pereira ortaya çevirdi Eren vuramadı. Boluspor defansının uzaklaştırmak istediği top bir kez daha Pereira’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top yan ağlarda kaldı.

Dakika 9: İrfan Başaran’ın kullandığı korner atışında Eren Tozlu iyi yükseldi ve kafayı vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1. Gol sonrası Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncular asker selamı verdi.

Dakika 14: Emre Kılınç’ın kullandığı korner atışında kaleci Ertaç çift yumrukla uzaklaştırdı dönen topa Özgür vurdu defanstan sekti.

Dakika 15: Boluspor’da Özgür Özkaya’nın soldan ortasında arka direkte Mamadou Diarra topu iyi kontrol etti ve uzak köşeye gol vuruşunu yaptı: 1-1.

Dakika 18: Azubuike’nin derinlemesine pasında ceza sahası içerisinde Caner ortaladı, Eren Tozlu bir kez daha kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Dakika 21: İrfan’ın pasında soldan Dilaiba ortayı yaptı, Boluspor defansı araya girdi. Dönen topa Sedat vurdu, top auta çıktı.

Dakika 25: Sedat’ın güzel pasında Caner iyi hareketlendi ve ceza sahasına ortaladı İrfan Başaran uzak köşeye topu gönderdi ve farkı ikiye çıkarttı: 1-3.

Dakika 35: Sedat’ın pasında Caner sağdan hareketlendi. Caner’in ortasında Eren ve İrfan Başaran topa dokunamayınca mutlak bir gol kaçmış oldu.

Dakika 41: Azubuike’nin orta alanda kaptığı top sonrası Pereira pasını verdi ve Eren Tozlu iyi hareketlendi. Golcü futbolcu, kaleci Erdi’nin sağından topu ağlara gönderdi: 1-4.

Hakem oynanmamış süre olarak 1 dakikayı işaret etti.

İlk yarı 4-1 Evkur Yeni Malatyaspor’un galibiyetiyle kapandı.

Dakika 46: Pereira’nın sağdan ortasında Eren’i geçen top Dialiba’nın önünde kaldı. Dialiba’nın şutunda kaleci Erdi gole izin vermedi.

Dakika 50: Eren soldan getirdiği topu İrfan’a kazandırdı, İrfan topa istediği gibi vuramayınca Boluspor tehlikeyi savuşturdu.

Dakika 56: Caner’in uzun pasında Eren topla buluştu. Eren kaleci Erdi’yi geçmek isterken yerde kaldı. Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi ancak Alper Ulusoy oyunu devam ettirdi. Bu pozisyonda Boluspor’un kalecisi Erdi Yokuşlu sakatlanarak, oyundan çıktı. Karşılaşma hakem atışıyla yeniden başladı.

Dakika 62: Azubuike’nin orta alanda kaptırdığı topla Boluspor atağı başladı. Emre Kılınç, soldan taşıdığı topu Andre Dos Santos ile buluşturdu. Dos Santos, altu pas içerisinde topu istediği gibi kontrol edemeyince kaleci Ertaç kalesini terk etti ve topu kontrol ederek, gole izin vermedi.

Dakika 64: Azubuike pasını vermek isterken topu, Yusuf Emre’ye nişanlandı. Yusuf Emre’den seken top Poepon’un önünde kaldı. Bu oyuncu ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Top, kaleci Ertaç’ta kaldı.

Dakika 65: Pereira’nın pasında Eren Tozlu, şiddetli gelen topu tek vuruşla kaleye gönderdi ancak top yan ağlarda kaldı.

Dakika 66: Emre Kılınç’ın derinlemesine pasında İsmail hareketlendi ancak kaleci Ertaç kalesinden çıkarak, topu kontrol etti.

Dakika 69: Evkur Yeni Malatyaspor’un hızlı atağı Sedat ile başladı. Sedat’ın pasında orta alanda Eren, Azubuike’yi hareketlendirdi. Azubuike sağdaki Caner’i gördü. Caner2in ortasında geriden gelen Sedat şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.

Dakika 71: İrfan’ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Murat Akça kafayla topu indirdi Pereira topu ağlara göndermekte zorlanmadı: 1-5.

Dakika 76: Sedat’ın pasında Eren topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Dakika 78: Evkur Yeni Malatyaspor’un hızlı gelişen atağında Eren soldan pasını Sinan’a aktardı. Sinan, müsait pozisyonda topa istediği gibi vuramayınca mutlak bir gol pozisyonu

kaçmış oldu.

Dakika 81: Andre Dos Santos’un pasında Yusuf Emre uzaktan şansını denedi, kaleci Ertaç soluna iyi uzandı ve gol izin vermedi.

Dakika 82: Dialiba’nın soldan pasında İrfan topun gelişine vurdu kaleci Melih iyi uzandı ve gole izin vermedi ve top kornere çıktı.

Dakika 83: Murat Akça’nın pasında Eren topu kontrol etti ancak Sinan’a iyi pas veremeyince Boluspor defansı tehlikeyi savuşturdu.

Dakika 88: Poepon’un pasında İsmail Yıldırım topa dokundu kaleci Ertaç iyi uzandı ve gole izin vermedi. Bu pozisyonda hakem Alper Ulusoy, İsmail’in Caner’e yaptığı hareketi faul olarak nitelendirdi.

Dakika 90: Sedat’ın sola pasında Sunday Mba topu iyi kontrol etti ve vurdu. Top, üst direğe çarparak, oyun alanını terk etti.

Maçın hakemi oyun sonuna oynanmamış süre olarak 2 dakika ekledi.

Dakika 90+1: Emre’nin kullandığı serbest vuruşta Özgür Özkaya kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

Dakika 90+2: E.Yeni Malatya atağında, Sinan Özkan’ın kafasına ayakla sert müdahalede bulunarak yaralayan Diarra, direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve Boluspor’u 10 kişi bıraktı. İlk tedavisi sahada yapılan Sinan Özkan ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Maç, 5-1 Evkur Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hakem oynanmamış süre olarak 2 dakikayı işaret etti.

FOTO: boluspor.org.tr

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com