EYMS Bolu’da Fırtına Oldu Esti: 1-5
Evkur Yeni Malatyaspor, 5 haftalık kötü gidiş ve sonuçlardan sonra 6’ncı maçını oynadığı zorlu Bolu deplasmanında fırtına gibi esti ve rakibini 5-1 mağlup etti. Eren’in 3, İrfan ve Pereira’nın golleriyle skoru bulan E.Yeni Malatya, birçok gol fırsatını da değerlendiremedi ve tarihi farkı kaçırdı.
STAT: Bolu Atatürk
HAKEMLER: Alper Ulusoy (İzmir), Volkan Narinç (Manisa), İbrahim Bozbey (İzmir), 4. hakem Emre Malok (İstanbul)
BOLUSPOR: 61. Erdi Yokuşlu (Dk.58 45. Melih Ağa), 88. Özgür Özkaya , 22.Furkan Şeker, 3.Renato Arapi, 5. Mamadou Diarra, 33. Hakan Arslan, 8. Özgür İleri (Dk.46 27. Andre Clarindo Dos Santos), 40. Yusuf Emre Gültekin, 19. Murat Yıldırım, 7. Emre Kılınç, 9. Rydell Romano Poepon
YEDEKLER: 45. Melih Ağa, 11. İsmail Yıldırım, 27. Andre Clarindo Dos Santos, 20. Necati Yakuplar, 6. Cumali Bişi, 26. Fatih Nurullah Turan, 77. Cengiz Umut Meraş
TEKNİK SORUMLU: Fuat Çapa
EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25. Ertaç Özbir, 2. Caner Arıcı, 3. Sedat Ağçay, 4. Mehmet Sak (Dk.75 44. Osman Fırat), 7. Micheal Pereira 8dk.72 9. Sinan Özkan), 10. İrfan Başaran (Dk.83 19. Sunday Mba), 11. Eren Tozlu, 14. Okechukwu Godson Azubuike, 16. Sadık Çiftpınar, 17. Boubacar Dialiba Diabang, 20. Murat Akça
YEDEKLER: 18. Hakan Canbazoğlu, 5. Yiğitcan Erdoğan, 9. Sinan Özkan, 19. Sunday Mba, 32. Erkan Sekman, 44. Osman Fırat, 61. Rahman Buğra Çağıran
TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz
GOLLER: Dk. 15 Mamadou Diarra (Boluspor), Dk. 9, Dk. 18, Dk. 41 Eren Tozlu, Dk. 25 İrfan Başaran, Dk. 71 Micheal Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)
KIRMIZI KART: Dk.90+2 Mamadou Diarra (Boluspor)
SARI KARLAR: Özgür Özkaya, Andre Clarindo Dos Santos, Murat Yıldırım (Boluspor), Micheal Pereira , Mehmet Sak, Okechukwu Godson Azubuike, Caner Arıcı, Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor)
Dakika 1: Caner’in sağdan ortasında Pereira kafayı vurdu, yükseklik kazanan topu kaleci Erdi kontrol etmekte zorlanmadı.
Dakika 4: Orta alanda İrfan Başaran, Eren Tozlu ile iyi paslaştı ancak Özgür’ün yaptığı hareketle yerde kalınca hakem Alper Ulusoy, ceza alanı ön çizgisinde faulü tespit etti. Faul atışını İrfan Başaran kullandı. Köşeye giden topu kaleci Erdi iyi uzandı ve çıkarttı. Dönen topu Pereira ortaya çevirdi Eren vuramadı. Boluspor defansının uzaklaştırmak istediği top bir kez daha Pereira’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top yan ağlarda kaldı.
Dakika 9: İrfan Başaran’ın kullandığı korner atışında Eren Tozlu iyi yükseldi ve kafayı vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1. Gol sonrası Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncular asker selamı verdi.
Dakika 14: Emre Kılınç’ın kullandığı korner atışında kaleci Ertaç çift yumrukla uzaklaştırdı dönen topa Özgür vurdu defanstan sekti.
Dakika 15: Boluspor’da Özgür Özkaya’nın soldan ortasında arka direkte Mamadou Diarra topu iyi kontrol etti ve uzak köşeye gol vuruşunu yaptı: 1-1.
Dakika 18: Azubuike’nin derinlemesine pasında ceza sahası içerisinde Caner ortaladı, Eren Tozlu bir kez daha kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2.
Dakika 21: İrfan’ın pasında soldan Dilaiba ortayı yaptı, Boluspor defansı araya girdi. Dönen topa Sedat vurdu, top auta çıktı.
Dakika 25: Sedat’ın güzel pasında Caner iyi hareketlendi ve ceza sahasına ortaladı İrfan Başaran uzak köşeye topu gönderdi ve farkı ikiye çıkarttı: 1-3.
Dakika 35: Sedat’ın pasında Caner sağdan hareketlendi. Caner’in ortasında Eren ve İrfan Başaran topa dokunamayınca mutlak bir gol kaçmış oldu.
Dakika 41: Azubuike’nin orta alanda kaptığı top sonrası Pereira pasını verdi ve Eren Tozlu iyi hareketlendi. Golcü futbolcu, kaleci Erdi’nin sağından topu ağlara gönderdi: 1-4.
Hakem oynanmamış süre olarak 1 dakikayı işaret etti.
İlk yarı 4-1 Evkur Yeni Malatyaspor’un galibiyetiyle kapandı.
Dakika 46: Pereira’nın sağdan ortasında Eren’i geçen top Dialiba’nın önünde kaldı. Dialiba’nın şutunda kaleci Erdi gole izin vermedi.
Dakika 50: Eren soldan getirdiği topu İrfan’a kazandırdı, İrfan topa istediği gibi vuramayınca Boluspor tehlikeyi savuşturdu.
Dakika 56: Caner’in uzun pasında Eren topla buluştu. Eren kaleci Erdi’yi geçmek isterken yerde kaldı. Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi ancak Alper Ulusoy oyunu devam ettirdi. Bu pozisyonda Boluspor’un kalecisi Erdi Yokuşlu sakatlanarak, oyundan çıktı. Karşılaşma hakem atışıyla yeniden başladı.
Dakika 62: Azubuike’nin orta alanda kaptırdığı topla Boluspor atağı başladı. Emre Kılınç, soldan taşıdığı topu Andre Dos Santos ile buluşturdu. Dos Santos, altu pas içerisinde topu istediği gibi kontrol edemeyince kaleci Ertaç kalesini terk etti ve topu kontrol ederek, gole izin vermedi.
Dakika 64: Azubuike pasını vermek isterken topu, Yusuf Emre’ye nişanlandı. Yusuf Emre’den seken top Poepon’un önünde kaldı. Bu oyuncu ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Top, kaleci Ertaç’ta kaldı.
Dakika 65: Pereira’nın pasında Eren Tozlu, şiddetli gelen topu tek vuruşla kaleye gönderdi ancak top yan ağlarda kaldı.
Dakika 66: Emre Kılınç’ın derinlemesine pasında İsmail hareketlendi ancak kaleci Ertaç kalesinden çıkarak, topu kontrol etti.
Dakika 69: Evkur Yeni Malatyaspor’un hızlı atağı Sedat ile başladı. Sedat’ın pasında orta alanda Eren, Azubuike’yi hareketlendirdi. Azubuike sağdaki Caner’i gördü. Caner2in ortasında geriden gelen Sedat şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.
Dakika 71: İrfan’ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Murat Akça kafayla topu indirdi Pereira topu ağlara göndermekte zorlanmadı: 1-5.
Dakika 76: Sedat’ın pasında Eren topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
Dakika 78: Evkur Yeni Malatyaspor’un hızlı gelişen atağında Eren soldan pasını Sinan’a aktardı. Sinan, müsait pozisyonda topa istediği gibi vuramayınca mutlak bir gol pozisyonu
kaçmış oldu.
Dakika 81: Andre Dos Santos’un pasında Yusuf Emre uzaktan şansını denedi, kaleci Ertaç soluna iyi uzandı ve gol izin vermedi.
Dakika 82: Dialiba’nın soldan pasında İrfan topun gelişine vurdu kaleci Melih iyi uzandı ve gole izin vermedi ve top kornere çıktı.
Dakika 83: Murat Akça’nın pasında Eren topu kontrol etti ancak Sinan’a iyi pas veremeyince Boluspor defansı tehlikeyi savuşturdu.
Dakika 88: Poepon’un pasında İsmail Yıldırım topa dokundu kaleci Ertaç iyi uzandı ve gole izin vermedi. Bu pozisyonda hakem Alper Ulusoy, İsmail’in Caner’e yaptığı hareketi faul olarak nitelendirdi.
Dakika 90: Sedat’ın sola pasında Sunday Mba topu iyi kontrol etti ve vurdu. Top, üst direğe çarparak, oyun alanını terk etti.
Maçın hakemi oyun sonuna oynanmamış süre olarak 2 dakika ekledi.
Dakika 90+1: Emre’nin kullandığı serbest vuruşta Özgür Özkaya kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.
Dakika 90+2: E.Yeni Malatya atağında, Sinan Özkan’ın kafasına ayakla sert müdahalede bulunarak yaralayan Diarra, direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve Boluspor’u 10 kişi bıraktı. İlk tedavisi sahada yapılan Sinan Özkan ise ambulansla hastaneye götürüldü.
Maç, 5-1 Evkur Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hakem oynanmamış süre olarak 2 dakikayı işaret etti.
FOTO: boluspor.org.tr
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Bu sınanda olmaz girer girmez takım in oyun düzeni bozuldu
Takımımızın bu sezondaki tüm maçlarını seyredin ve görün.Hiç bir maçta bu kadar hırslı ve istekli oynamadı.Biri bana bir maç hatırlatsınki 90 dk.atak oynadık,koştuk ama yenildik böyle bir şey yok.Bugün takımımız istedi ve kazandı.
Şükürler olsun bu kez oldu, Tebrikler kaplanım, geçen haftalardan tek farkı irfan hoca oyun boyunu kısa tuttu ve yerden oynadı sonuç aldı yediğimiz gole bakarsanız yine sedat çıkarken uzun oynamak istediği top döndü gol oldu bu takım uzun pas yapmamalı, defans yine evlere şenlik bir sadık var sağlam müdahale yapan oraya çözüm bulunmalı
karşımızda 4 haftadır yenilen bir boluspor vardı,geçen hafta urfa dört attı biz bu hafta beş attık ve beşinci yenilgisini aldı boluspor.diyeceğim odurki bence boluspor çok kötüydü ama izlemek istediğimiz hayalini kurduğumuz malatyaspor aslında her maçta böyle baskıcı kanatlardan akan rakibi bunaltan şiir gibi oynayan malatyaspor.dar alandaki paslaşmalar futbolcuların bireysel polimleri çok süperdi,inşallah diğer takımlara karşıda aynı güzellikle oynarızda bizde ıkınık olmayız izlerken.tek derbi maçını almanın sevinciyle tüm futbolcularımızı tebrik ediyoruz.devamı gelir inşallah
İyi futbol.hırs ve sonuç.5 haftadır istenen buydu.durmak yok yola devam. bekle SÜPERLİG Y.MALATYASPOR GELİYOR.
Malatyaspor 10-0 yense de bazılarına yaralamayacak. Her zaman söyledim yine söylüyorum İrfan hocama ve futbolculara güvenim tam. Bu sene süper ligdeyiz.
Eren bu takimin ilk 11 oyuncusu kesinlikle yedek beklememelii.sinan Murat akca ve a.burak solakel bu takimin oyuncusu degil sol bek ihtiyacimiz var…
Beş maçtan sonra deplasmanda zirvede yarışan Bolusporu 5-1 yenmek büyük başarıdır. Oynayınca oluyormuş. Malatyaspor kendine yakışanı yaptı. Devamını bekleriz. TEBRİKLER…
Hayretki hayret hakeme iyi diyenler bile var..dk56 bolu kalecisi kirmizi gorup penalti almaliydik…tum takdir hakkini boludan kullandi bizde herkese sari gosterdi hala hakem iyi diyorsunuz..
bizmi cok iyiydik bolu mu cok kotu?? .. insallah biz cok iyiyizdir hadi malatyam
tebrikler malatyam irfanla başlamanın farkıydı bütün futbolcüları teknik ekibi tebrik ediyorum başarılar
son haftalarda burdan sürekli takımı eleştiren futbolcu gönderen, hocaya istafaya davet eden arkadaşlar Bugünkü net skor ve başarıya ne diyeceksiniz cok merak ediyorum iyi günde kötü hep MALATYA… Elazığlı Malatya taraftarından sevgilerle bekle Süper lig cok yakınız…
Sezer transferi de gerçekleşti çok güzel oldu farklı taktik güzel oyun getirdi tebrikler Malatyam
Maçtaydım, saha zemini bizim teknik futbolcularımızın oyunlarını kurma ve göstermede etkili oldu. Bir diğer faktör malatyamız puan kaybetse de yine de mücadele veriyordu, son haftalarda şanssızlığı hat safhadaydı. Bu maçta ozellikle ilk yarı fırsatları değerlendirdi. Bolu takımı da isteksizdi bu da herşeyi kolaylaştırdı. Efendi başkanımız, hocamız ve oyuncularımız var, köstek olmayalım destek olalım.
Başta emeği geçen teknik ekip ve futbolcuları kutluyorum. Sosyal medya üzerinden bu çocuklara hakaret eden arkadaşlar acaba şimdi ne düşünüyordur şunu unutmayalım lig uzun bir maraton inişli çıkışlı dönemlerimiz olacak ama ne olursa olsun bu yiğitlerle ŞAMPİYON olacağız lütfen kimse bu takıma ve teknik heyete küfür etmesin, tabiki eleştiri olacak, şimdi sıra yönetimde takıma yapacak takviye ile bu takım kesinlikle şampiyon olacaktır inancımızı kaybetmeyelim
TESEKÜRLER IRFAN HOCA VE OYUNCULAR HEP BÖYLE OYNARLAR INSALLAH
Maçın yıldızı canerdi o bölgeyi kevgire çevirdi çok iyi bindirmeler yaptı inş şampiyon olacağız
Nihayet.EYMS beş haftanın acısını Bolu deplasmanın 5 golle çıkardı.Hücumda biraz daha etkili ve dikkatli olsaydı gününde olmayan Bolu karşısında tarihi bir fark yakalayabilirdi.İlk yarının son maçı kendi sahamızda Sivas karşısında aynı tempolu oyunu Sivas karşısında da sürdürürse üç puan kazanması içten bile değil.
Devre bitti
Başta teknik heyetimiz ve futbolcularımızı kutluyorum. Bu devrenin en iyi ( özlediğimiz) futbolunu oynadılar. Takım oyunu mükemmel, yardımlaşma iyi, diri, maçı isteyen, teknik düzeyi iyi ve şahsiyetli bir oyun oynadılar. Takımın tüm oyuncuları iyi idi. İstediler , aldılar. demekki isteyince oluyor. Benim ikinci yarı için , bu vasata yakın oynarlarsa ümüdim arttı . Tabii takım ahenklini bozmayacak , birkaç noktasal , takıma faydalı olacak transferler dahil. İrfan Buz hocamada tebriklerimi iletiyorum. İkinci yarı sabırlı olacağız. Ve türbinleri dolduracağız. HER ŞEY YENİMALATYASPORUM İÇİN
Yahu kardesim bu takım kontratak takımı anlayın artık,topu ayaga yapınca daha farklı oldu.Yenildigi maçlarda yalnış taktik ve teknik hatalar vardı.
işin özü koşarsan .istersen,oluyo yok efendim iyi oynadık olmadı hikayelerini bırakın artık.gerçekten iyi oynayınca skorda iyi oluyo iyi oynarsın şanssızlıktır olmayabilir ama iyi oynarsın sahada yürüyüp te iyi oynuyoruz olmuya demiyceksin.istek hırs olursa her zaman böyle olacak inşallah
YORUMUNUZA KATILIYORUM ÇETİN…
GERÇEKTEN İSTEYENE VE MÜCADELE EDENE RABBİM DE YARDIM EDİYOR…
Nihayet oldu.şükürler olsun sıkıntı bitti.Hep böyle oyna .
ŞÜKÜRLER OLSUN RABBİMİZ’E GERÇEKTEN…
alicano kardeşim çok doğru bir analizde bulunmuş katılıyorum.hep beraber golleri hatırlayalım ve kaçan gollere bir bakalım normalde atması zor olan pozisyonlar gol olurken 100%100 lük pozisyonlar kaçtı yani demem oki gelecek maçlarda bu şans her zaman yanımızda olmayabilir .bir önemli not düşmek isterim takımı yıkan diğer bir unsur BENCİLLİKTİR.bundan vazgeçilmeli unutulmasınki biz taraftarlar gol atanı daha çok sevmitoreuz kazanan takımı seviyoreuz.tşk ler
sinan ve sedatin gönderilmesi lazim
Ya arkadaş böyle istekli futbol oyna, karşında duracak takım olmaz. Son dört haftalık periyoda şu oynadığın futbolun yarısını oynasaydın en az 5 puan takmıştın rakiplerine. Seni çözemedim Malatyaspor. Bu kapasitenin aynısını göster diğer maçlarda,Malatya seni bağrına basar. Tebrikler Malatyam.
YORUMUNUZ ÇOK İSABETLİ Şafak, GERÇEKTEN İSTEYİNCE VE HEVESLİ OLUNCA KARŞIMIZDA DURACAK TAKIM YOK…
Göktuğ bey maçı seyrederken çok büyük zevk aldık değilmiş ya. İstediğimiz, beklediğimiz,özlediğimiz yeni Malatya bu değilmi ? Gerçekten istediniz mı hiç bir bahane engel olamıyor kazanmanıza. Yani merakım şu. Böyle oynayacak kapasiten varda neden bizi haftalardır hasta ediyorsun. Şu an hem sevinçli yım hem kızgınım.
TEBRİKLER EVKUR YENİ MALATYASPOR’UMUZ…
BUGÜN GERÇEKTEN ÇOK İSTEKLİYDİ OYUNCULARIMIZ, GAYET BİLİNÇLİ OYNADILAR, BÖYLE OLUNCA ŞANS DA BİZDEN YANAYDI…
OYUNCULARIMIZI VE TEKNİK EKİBİMİZİ CÂN-I GÖNÜLDEN KUTLULUYORUM…
YOLUNUZ AÇIK, MENZİLİNİZ PAK OLSUN…
Boluda galibiyeti olmayan MALATYA mın bu maçı alacağını yazmıştım lakin arkasındsan aklemiştim İZMİR bölgesi hakemin izmir takımlarına rakip olacak takımı BOLU olarak görüyorlardı bu nedenle Malatyanın bu maçı kazanacağını üç gün öncesinden yazmıştım her ne olursa olsun kazanmak güzel demekki mazeret saha hava şartları ve taraftar deilmiş İSTEYİNCE AZMEDİNCE oluyormuş ŞİMDİ TARAFTAR ADINA TEKNİK HEYETE SORUYORUM ,GEÇEN 5 haftanın CEVABI NEYMİŞ? İ-S-T-E-M-E-D-İ-N-İ-Z…….bu taraftarla dalga geçmekten vazgeçin
ÇOK HAKLISINIZ Yorgun, İSTEYİNCE ŞANS DA BİZDEN YANA OLUYOR…
TOPU AYAKTA TUTMAYIP DOĞRU YERLERE PASLAR ATILINCA OYUN DA GÜZELLEŞİYOR…
Ben her zaman eren tozlu nun bu takımın değişmez forveti diyorum ama irfan hoca hep kör olduğu için kaleci ertacida gormuyordu
Tebrikler çocuklar… müthiş keyifli, rahat ve bol pozisyon ve gollü bir maç oldu. Malatya’mıza yakışan bir futboldu. Devre arası nokta transferlerle bu takım şampiyon olur inşaallah…
KATILIYORUM SİZE Malatyalı, GÖZE DE HOŞ GELEN BİR OYUN SERGİLEDİK…
Beşiktaş maçında yorulan boluspor bize yaradı. Hakem de iyiydi. Oyuncularımız biraaz sakin olmalı 5 attığımız maçta sarı kart görmeyen yok
EVET, ŞANSIMIZ DA YÂVER GİTTİ…
ÂDİL OLMAK GEREK, O YÜZDEN SEDAT’IN DİRSEK ATMASINA EN AZ SARI KART GÖSTERMELİYDİ HAKEM…
HAKLISINIZ aalli cano, GEREKSİZ YERE BUGÜN DE KARTLAR YEDİK…
Irfan hoca su sinani alma artik yeter ya adam takimi bozuyor yeter
Eren tozlu sen neymissin ya..helal olsun aslanim
Helal size…kosunca oluyor iste..
Hakem Bolu kalecisinin 56 DK.yaptığı hareket bal gibi penaltıydı.Demek ki hakemler Malatya için penaltıyı unutun diyorlar.
Yonetim bu nasil hakem sesinizi cikartin artik kaleciyi atip penalti verecegine devam diyor yuhhhhhh
Taktik iyi böyle devam edin .