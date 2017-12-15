Bomba Yüklü Araç Davasında İlk Duruşma

Malatya’ya 2 Haziran 2017’de bomba yüklü araçla eylem yapmak için gelen ve ölü ele geçirilen PKK’lı teröristin kullandığı aracı ayarlayan tutuklu sanığın ilk duruşması yapıldı. Tutuklu sanık, “Türkçe biliyorum, ama Türkçe savunma yapmayacağım” diyerek, tercüman istedi.

Malatya’ya 2 Haziran 2017 tarihinde bomba yüklü araçla fedai intihar saldırısı yapmak üzere gelen ve eylem amaçlı gelen ve Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mezarlığı’nda bombaları ve düzenekleri araca yüklerken polis baskınına uğrayan PKK-KCK üyesi Azad/Güle kod adlı Hüseyin Gümüş, vurularak öldürülmüştü. PKK’lı teröristin üzerinde A.Z. adına düzenlenmiş sahte kimlik ile bir adet Kaleşnikof marka silah ile bu silaha ait dört adet dolu şarjör, 8 varil içerisinde 500 kilo civarı Amonyum Nitrat, 1,5 kilogram civarı plastik patlayıcı, infilaklı fitil, pil blokları, açma kapama butonları ve sigortaları, 8 adet fünye ve bomba düzenekleri ele geçirilmişti.

Öldürülen terörist Hüseyin Gümüş’ün bombaları araca yüklemeden önce Malatya il merkezinde kamu binalarına ve emniyet güçlerimize yönelik keşif faaliyetlerinde bulunduğu kamera görüntülerinin incelenmesinde tespit edilmişti. Yapılan operasyon ile uzaktan kumandalı bombalı araç saldırısı veya fedai tarzı büyük bir eylem önlenmişti.

Bombalı eylemde kullanılmak istenen ve mezarlıkta bomba yüklenirken ele geçirilen 44 plakalı otomobilin Hasan I. isimli şahıs tarafından 9 Mayıs 2017 tarihinde Malatya’da tescil edildiği ve öldürülen Hüseyin Gümüş adlı teröriste verildiği belirlenmişti.

-Yalan söyledi, sonra imzasını kabul etti

Olaydan sonra Diyarbakır’da yakalanan ve tutuklanan PKK’lı Hasan I. adlı sanığın ilk duruşması Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Sanık Hasan I., “Türkçe biliyorum, ama Türkçe savunma yapmayacağım” dedi.

Kendisine iddianamenin ulaşmadığını söyleyen sanığın bu ifadesi üzerine; mahkeme heyeti dosyayı incelediğinde sanığa iddianamenin tebliğ edildiğine dair tutanak olduğu görüldü ve kendisine de gösterildi. Tutanağa bakan sanık, imzanın kendisine ait olduğunu söyledi. Heyetin 1.5 sayfalık iddianameyi göstermesi üzerine, sanık bu kez iddianamenin kendisine geldiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: Bostanbaşı Mezarlığı’ndaki operasyonda öldürülen PKK’lı teröristin bomba yüklemeye çalıştığı araç, bomba malzemeleri ve silahlar