“Borç İsteyen Belediyeler Referanduma Ne Kadar Harcadı?..”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, belediyelerin referandum boyunca yaptıkları harcamalarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması isteğiyle TBMM’ye bir de soru önergesi verdi. Ağbaba, “Belediyelerin İller Bankasından milyonlarca lira borç istediği haberleri basında yer alırken, aynı belediyelerin referandum süreci boyunca AKP’nin tüm organizasyonlarının finansörü olmalarını kabul etmek de mümkün değil” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “ Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır imzalı “Kararımız Tabi ki Evet” yazan büyük boy brandalar Malatya’da muhtelif yerlere asılmış, belediyelere ait bilbordların tamamı EVET ibareli reklamlarla donatılmıştır.AKP Malatya milletvekilleri ve İl Başkanlığının referandum boyunca yaptığı tüm harcamaların büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri tarafından karşılandığı iddia edilmektedir.Asılan brandaların, basılan materyallerin,verilen yemeklerin farklı adlar altında belediye bütçelerinden karşılandığı yönündeki iddialar halkın parasının har vurup harman savrulması olarak dillendirilmektedir.Belediye başkanları kendi ceplerinden harcasalar bu kadar harcama yaparlar mıydı? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Merak ediyoruz” dedi.

Ağbaba Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti; “298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki kanunda açıkça belirtilmesine rağmen AKP’li belediyelerin vatandaşların oyunu etkilemeye yönelik seçim propagandası yapmalarına engel olunmamasının sebebi nedir? Hayır propagandası yapılmış olsaydı yine aynı müsamaha gösterilecek miydi? Malatya Büyükşehir Belediyesi , Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerinin 16 Şubat-16 Nisan tarihleri arasında yerel basın yayın kuruluşlarına ödediği bedeller ayrı ayrı ne kadardır? İlgili ödemeler ne için yapılmıştır? İlgili belediyelerin aynı dönem içinde kahvaltı, yemek ve diğer ağırlama giderleri ne kadardır? Hangi belediye, hangi yemek için ne kadar ödeme yapmıştır? AKP İl Başkanlığının yaptığı basın açıklamaları, propaganda çalışmaları ve diğer giderlerin belediyeler tarafından ödendiği iddiaları doğru mudur? Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin katıldığı programların masraflarının belediyeler tarafından mı karşılanmıştır? Yapılan basın toplantıları, STK toplantıları, Muhtar toplantıları gibi toplantıların giderleri ayrı ayrı ne kadardır? Bu giderler hangi bütçe kaleminden karşılanmıştır? AKP Milletvekillerinin katıldığı referandum programlarının giderleri belediyeler tarafından mı karşılanmıştır? Bu yapılan işlem yasal mıdır? 16 Şubat-16 Nisan tarihleri arasında büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerinin matbaalara ödedikleri bedel yapılan işlem ve tarihleri ile ayrı ayrı ne kadardır”

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